«Al Consejo Escolar no llegan casos importantes de acoso»

Mercedes González (Oviedo, 1954), la concejala de Educación y Deporte, es médica. Trabajó en el sector público hasta que se retiró por motivos de salud. Luego, fue dos años directora de Cáritas en Asturias y cuatro presidenta de la coordinadora de ONG de Asturias. Ahora repasa la actualidad municipal y anticipa los desafíos en sus áreas para este año.

¿Qué tal ha terminado el 2016 y empezado el 2017?

Es un balance positivo en una actividad nueva para mí. Hasta de lo malo se aprende mucho. Se consiguieron cosas que tenía claras, sobre todo las becas de libros para todos los que necesitaban, el servicio de desayunos y abrir los centros educativos durante todas las vacaciones, que es un respiro para las familias. Contenta, porque tengo un equipo de compañeras sin cuyo esfuerzo no lo habríamos conseguido. Hay otras decepciones, pero es importante ajustar expectativas.

OTRAS CUESTIONES SALUD «Presentaremos en breve el Plan Local de Salud, una radiografía de los barrios» ACOSO ESCOLAR «No hay problemas llamativos. Al Consejo Escolar no llegan casos importantes» NOVEDADES Y RETOS «Vamos a mejorar los comedores escolares y seguir fortaleciendo la Universidad Popular»

¿Cuáles fueron las decepciones?

Por ejemplo, mejorar los comedores escolares. Mi aspiración es que sean espacios donde también se trabaje la educación para la alimentación, que se puede hacer de una forma más distendida. En muchísimos centros quedaron pequeños, pues aumentamos el número de becas. Los padres se quejan de que los niños están muy apretados y al haber dos turnos se les apura un poco. Con la empresa que presta el servicio tuvimos muchos problemas para que cuidase el ratio de cuidadoras. Estamos a la espera de un nuevo pliego de condiciones para cambiar la concesión. Se va a procurar también que haya comida ecológica, de proximidad y de temporada.

¿Cómo marcha el proyecto de la escuela infantil de Trubia?

Ya hay un acuerdo firme con la consejería. El año que viene iremos implantando la nueva escuela de cero a tres años si todo sale según lo previsto. Es un barrio abandonado, tanto en eso como en salud. No hay ningún recurso de cero a tres años, ni privado.

¿Llegarán a tiempo los institutos de La Florida y La Corredoria?

A tiempo para las familias ya no van a llegar. El problema en La Corredoria es tremendo, hay tres colegios que son los mayores de Oviedo, que tienen que confluir en un solo instituto. Vamos a estar ahí apurando continuamente.

¿Cómo vivió el supuesto caso de acoso escolar en La Corredoria?

Con muchísima precaución. Lo primero, hay que saber a fondo qué es lo que pasa. Lo segundo es reconocer que el que haya tantísimos niños y adolescentes -que ya de por sí es una etapa conflictiva de la vida- no favorece trabajar con los problemas de convivencia que pueden surgir, porque no siempre son acoso. Ocurren en La Corredoria y otros sitios. No soy partidaria de estigmatizar un barrio o un perfil concreto de alumnado como se ha dicho.

¿Hay entonces más problemas de convivencia en la ciudad?

No llamativos. Al Consejo Escolar, que se reunió en diciembre, no llegan casos importantes.

O sea, que hay más problemas en La Corredoria, que está atestado.

Creo que es por eso y porque se dio publicidad. Probablemente haya más, ¿en dónde no los hay? Pero creo que no es bueno ni para la alumna que está sufriendo el problema, ni para el instituto, ni para el barrio.

¿Qué están haciendo para atajar estos problemas?

El Ayuntamiento no tiene competencias en Secundaria. La directora del instituto intervino en el Consejo Escolar de abril para exponer los problemas que estaba viviendo, y a raíz de saber que existe ese problema vamos a trabajar en la prevención. El día 24 vamos a presentar un nuevo programa a todos los equipos docentes para atajar las dificultades de la convivencia. Se llama 'Tutorías entre iguales'.

Después de esto, ¿cómo ve a la juventud de Oviedo?

Tengo hijos mayores, pero tampoco creo que sea diferente a la que vivieron o viví yo. La juventud es una etapa que hay que pasar y tiene sus características, dada a unas prácticas que nos pueden asustar. Lo importante es ofrecer alternativas de ocio y reconducir esas actividades.

Para ello, ¿habrá novedades en Deporte?

El deporte de calle, que nos parece interesantísimo, ya hicimos dos veces actividades en la calle. Se va a tirar mucho por ahí, en los parques y las plazas. También se está animando a los jóvenes a la lectura.

¿Cómo se van a potenciar las bibliotecas?

Hay un proyecto, que también se hizo en Navidad, de clubs de lectura juveniles, que vamos a ampliar. En torno a temas que les interesen, establecer un espacio de relación para reunirse y compartir.

¿Está el Ayuntamiento delegando competencias en Cáritas?

Creo que sí. Soy respetuosa con mi compañera. En un año y medio nunca va a poder revertir esto. Se tiene asumido tener un recurso para las mujeres maltratadas, pero hay colectivos que siempre se delegó en asociaciones de caridad: los exreclusos. No es cuestión de caridad, es de derechos. Se ha avanzado pero no todo lo que debería, es difícil.

Hubo bastantes quejas vecinales el año pasado por las ratas.

Con toda la razón. Teníamos una empresa con un contrato anterior a este gobierno que ya tenía muchas quejas. Ahora estamos en un contrato puente de cuatro meses, en vía de adjudicar el contrato definitivo.

¿Qué más está haciendo el Ayuntamiento en salud pública?

Estamos impulsando la Escuela Municipal de Salud, vamos por casi todos los barrios. Las charlas se llenan, son temas que interesan. Hay que agradecer la colaboración de los profesionales, que no cobran nada. Vamos a trabajar la alimentación saludable y un proyecto que presentaremos en breve, un Plan Local de Salud: una radiografía de los barrios.

Declaró que hacía falta personal en Consumo. ¿Lo ha conseguido?

Ahí di un ultimátum a mis compañeros de gobierno. Hay que poner ya un auxiliar administrativo, porque la gente protesta con toda la razón. Cuando vienen se me cae la cara de vergüenza, pero no estoy dispuesta a que compañeras del Registro sigan recibiendo insultos. Es un servicio municipal que estamos obligados a prestar.

Al ciudadano, ¿qué le aporta la Oficina de Consumo?

Debería aportar un sitio donde se le escucha y se orienta si su queja la vamos a tramitar nosotros o tiene que tramitarlo en otro sitio.

Además del de San Lázaro, ¿prevén abrir más centros de estudio?

Hoy por hoy no. Tampoco hay sitio. No es competencia municipal, se hace pero son de la Universidad.

¿A qué más retos se enfrenta?

Seguir fortaleciendo la Universidad Popular, vamos a ir a asignaturas de curso completo. Poner en marcha en condiciones la perrera y otro que no puedo hacer este año, abrir las escuelas de cero a tres en agosto.

¿Será este su primero y único mandato como concejal?

Probablemente sí, nunca lo aseguro. Todo depende, mi prioridad es mi familia. Si no fuese en primera línea, seguir aportando al grupo de Somos, que no de Podemos.