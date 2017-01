Permanece ingresado el joven quemado en un piso en El Palais

El joven de veinte años que el pasado viernes resultó herido en el incendio de la cocina de su casa, en el edificio de El Palais, permanecía ayer ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con heridas «importantes» en un brazo, según informaron fuentes sanitarias. Su hermano, de once años, que también resultó afectado por el humo recibió el alta médica, lo mismo que el bombero, también afectado por la inhalación de humos.

LOS HECHOS El Palais. El incendio se produjo a última hora del pasado viernes en uno de los edificios de El Palais. Cocina. El fuego se inició en la vitrocerámica de la cocina. Había un cazo al fuego que entró en llamas y afectó a la campaña. Además, hubo una explosión de la vitrocerámica. Hermanos. Los dos hermanos, de once y veinte años, que en ese momento se encontraban en la vivienda resultaron heridos. El mayor presenta una quemadura en el brazo y el pecho por la que quedó ingresado en el HUCA.

Este agente del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la ciudad sufrió un desvanecimiento durante la intervención que se produjo a última hora del viernes. Al haber estado sometido a altos niveles de monóxido de carbono, fue trasladado hasta Santander, donde el centro sanitario cuenta con una cámara hiperbárica, un espacio para estabilizar los niveles de oxígeno. Permaneció allí unas horas en observación y al mediodía de ayer ya recibió el alta médica.

Los hechos se produjeron sobre las diez menos cuarto de la noche. A esa hora la centralita del cuartel de bomberos recibió una llamada alertando de la existencia de un incendió en La Tenderina Baja, en la zona de El Palais. Una dotación de Bomberos se desplazó inmediatamente hasta el lugar de los hechos. Hubo quien hablaba de una explosión de la vitrocerámica y los efectivos detectaron un cazo que estaba calentándose y que había entrado en llamas y afectando también a la campana. Los dos chicos, J. F. B., de veinte años, y su hermano R. F. B., de once, resultaron heridos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también los servicios sanitarios que atendieron a los dos jóvenes. El mayor presentaba quemaduras en un brazo y el pecho, mientras el menor fue trasladado por inhalación de humos, aunque su estado no revestía gravedad. El fuego solo afectó a una parte de la cocina y, pese a los heridos, no tuvo complicaciones en la intervención de los bomberos. El edificio no tuvo que ser evacuado.