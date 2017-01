Basura en la calle los domingos

Jaime Martínez telefonea para denunciar la basura que se encuentra por la calle los domingos, a pesar de que no hay recogida. «En Marqués de Pidal me he encontrado los restos tirados en plena acera, fuera de las papeleras, al no haber contenedores. Pido por favor a los ciudadanos que sean más cívicos para favorecer la convivencia, ya que es una falta de respeto a los demás y a los basureros dejar ahí tirada la basura».