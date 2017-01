Un joven salva a su familia intoxicada por una mala combustión de la caldera en Piedramulle

Regresaba a casa sobre las dos y media de la madrugada cuando se encontró con parte de su familia entre náuseas y mareos. Ese joven de 16 años, P. G. B., dio rápidamente la voz de alarma y salvó a su familia y a un amigo de su hermano de nueve años que pasaba la noche en la casa de Santa Marina de Piedramuelle.

Sus padres, su abuela, su hermano y el amigo de éste estaban afectados por una intoxicación de monóxido de carbono por la que tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Luego el matrimonio y los dos menores fueron desplazados hasta Santander para ser tratados en una cámara hiperbárica. A última hora de ayer, todos habían recibido el alta hospitalaria tras el susto que les despertó en mitad de la noche.

No ocurrió nada de extrema gravedad, pero los agentes que intervinieron en el suceso se felicitaban por esa actuación del joven que evitó la tragedia. Porque los niveles de monóxido de carbono que presentaba la vivienda cuando llegaron los Bomberos eran elevados. Alcanzaban las 400 ppm (partes por millón); eran tan altos que, tras cerciorarse de que no quedaba nadie en la vivienda, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvieron que esperar para acceder al interior de la casa, mientras se ventilaba.

Cuando el chico dio esa voz de alarma, exactamente a las 2.33 horas, tras encontrarse a los niños entre vómitos y mareos, la familia se puso rápidamente en contacto con los servicios de emergencias. Recibieron instrucciones de que todo el mundo saliera de la vivienda y les pidieron también que abrieran las ventanas que pudieran para ventilar. El padre, afectado por la inhalación de gases, se alejó cincuenta metros de la vivienda, hasta un cercano cruce, para indicar a los servicios de emergencia el lugar donde su familia aguardaba la atención médica.

Tres ambulancias y una UVI Móvil, varias patrullas de la Policía Local, además de las dotaciones de Bomberos, se movilizaron hasta el número 21 de La Carrera, un barrio de Santa Marina de Piedramuelle, a las afueras de la ciudad. Tras prestar los primeros auxilios a los intoxicados, los efectivos sanitarios les trasladaron hasta el HUCA. Todos requirieron atención médica, salvo el joven de 16 años. Su abuela, D. A. G., de ochenta años, fue dada de alta a primera hora de la mañana. Mientras, los otros cuatro afectados fueron trasladados hasta Santander, al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que dispone de esa cámara hiperbárica para tratar a los intoxicados por inhalación de gases. El hombre D. G. G., de cuarenta años, su mujer, C. B. A., de la misma edad, y los dos niños, B. G. B. y J. L. N., de nueve años, recibieron el alta médica a última hora de la tarde.

La causa: una rotura

Los bomberos aguardaron a que los niveles de monóxido de carbono se rebajaran. Cuando sus medidores marcaban las 25 ppm, accedieron al interior de la vivienda unifamiliar de tres plantas para determinar la causa de la intoxicación. En el garaje, en la sala donde se ubicaba la caldera de gas propano, localizaron una avería. El tubo de salida de gases estaba desacoplado en un recodo, de modo que «todos los gases de la combustión entraban directamente en la vivienda», explicaron desde el SEIS. Los bomberos procedieron a la desconexión de la caldera y varios técnicos de la compañía de gas también se desplazaron ayer a la zona.

Todo ocurrió en Santa Marina de Piedramuelle sin que los vecinos se enteraran de nada. Pablo Marinero, residente en la casa contigua, nada sospechaba cuando vio a primera hora de ayer al joven en el exterior de la vivienda. «Lo vi con su tío, pero no le pregunté nada porque no sabía lo que había ocurrido. Espero que todos estén bien», deseaba. De madrugada, relató, escuchó a su perro ladrar incesante. Pensó en cualquier situación cotidiana, como un gato que le estaba tentando. «Ni me lo imaginé», sentía incrédulo. Solo cuando descubrió parte de un muro derribado en la finca aneja, pensó que algún coche de grandes dimensiones había estado allí.

Uno de los vehículos del dispositivo de emergencias derribó esas piedras dando marcha atrás en la estrecha vía. Porque la casa donde se produjeron los hechos está al final de una empinada cuesta. La familia, relatan los vecinos, vive allí desde hace tres años, cuando edificaron una vivienda unifamiliar de ensueño que ayer aguardaba con todas sus ventanas abiertas.