El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su pareja con una mancuerna en Oviedo

El jurado ha considerado culpable, por unanimidad, a Jorge Portillo Vega por matar a su pareja a golpes con una mancuerna en su piso de Oviedo en noviembre de 2015. El magistrado-juez de la Sección Segunda de la Audiencia provincial fijará en unos días en unos días la pena de prisión. El jurado considera en la lectura del fallo que el acusado cometió un delito de asesinato al aplicarle los agravantes de violencia de género y de parentesco. Por otro lado, han tenido en cuenta el atenuante de confesión ya que el condenado reconoció en la vista oral haber acabado con la vida de su pareja y también quedó de manifiesto en las cartas que escribió tras el crimen confesando el asesinato. El jurado también ha decidido que no se le aplique ni el indulto ni la reducción de condena.

Los hechos sucedieron entre las 14.30 y las 15.00 horas del día 5 de noviembre de 2015, cuando el acusado, decidido a acabar con la vida de su pareja y, cuando ambos se encontraban en la vivienda que compartían, la llamó para que fuera al dormitorio con el pretexto de mostrarle una fuga de agua.

En el momento en que ella se arrodilló sobre la cama para observarla, sin mediar palabra y aprovechando que la mujer estaba desprevenida y totalmente indefensa, el acusado cogió una barra de una mancuerna metálica de unos 30 centímetros de largo que guardaba bajo la cama y, por la espalda, la golpeó con ella en la cabeza repetidas veces hasta causarle la muerte.

Forenses

En esta tercera sesión del juicio, los forenses que le examinaron han considerado que "no fue fruto de un impulso", sino más bien a "un hecho pensado para que la víctima no sufriese". Además, tanto esos forenses como los psiquiatras y psicólogos que lo trataron con anterioridad, han considerado que el acusado sufre un "trastorno mixto de personalidad" con un alto grado de "narcisismo", pero han descartado que en esos años hubiese algún episodio por pérdida crítica de la realidad ni impulsabilidad".

Los forenses han manifestado también que vieron "un fondo de egoísmo en su confesión". En este sentido han relatado que Jorge P.V. les contó su intención de acabar con su vida. "Dijo que se iba a suicidar pero que en el último momento le vino un pensamiento de que tendría que honrarla, dijo que pensó que si se suicidaba, como es creyente no iba al cielo y no podría estar con ella porque no se había confesado" Han indicado además que, si bien el acusado les manifestó que había ingerido alcohol el día de los hechos, tanto en varios locales como en la vivienda, este no les precisó que cantidad había consumido. No obstante consideraron que si ese consumo hubiese provocado una situación de embriaguez extrema o moderada "recordaría con dificultad el momento en que cometió los hechos, en cambio les relató lo ocurrido con detalles".

A preguntas de la abogada de la defensa de Jorge P., ejercida por Maria López-Castro, los forenses han indicado que no consideran que el acusado haya actuado "fruto de un impulso" ya que este les indicó que ya en otras ocasiones había pensado que ella -la víctima-- no soportaría la situación creada. "Casi podemos hablar de un homicidio por compasión, como diciendo la mato para que no sufra, lo hizo porque la situación creada era de tal calibre que creía que ella no lo soportaría. Más bien fue un hecho pensado para evitar que sufriese. Siempre manifestó que quería evitar su sufrimiento", han explicado.