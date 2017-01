«La sanción a la expresidenta del comité del Reconquista es desproporcionada», insiste Comisiones Obreras

El conflicto laboral que sufre desde hace más de dos años el hotel de la Reconquista continúa dirimiéndose en los tribunales. Ayer la protagonista fue de nuevo Raquel Agüeros, quien fuera presidenta del comité de empresa despedida el pasado diciembre, que demandaba a la adjudicataria del hotel, Hotusa, por no estar de acuerdo con dos sanciones de empleo y sueldo que sumaban 45 días.

La vista en el Juzgado de lo Social se alargó durante cuatro horas. La letrada de Hotusa intentó demostrar que las sanciones a Agüeros por verter en los medios declaraciones «atentatorias contra el derecho al honor y a la propia imagen» y por coaccionar a sus compañeros en el ejercicio de sus funciones sindicales eran justas y proporcionadas.

En el juicio testificaron varios trabajadores a favor y en contra de Agüeros, pero el testigo principal fue Abel de la Fuente, instructor del expediente disciplinario contra ella. Se ratificó en su informe y relató cómo varios empleados le refirieron el mal ambiente de trabajo en el hotel y la división existente entre partidarios y detractores del comité de empresa: «La Inspección de Trabajo me dijo: 'Esto está politizado y no vamos a entrar'. Dos sanciones, en el contexto del volumen de denuncias que hay no es desproporcionado».

La letrada y los representantes de Hotusa no quisieron hacer comentarios; tampoco la demandante. Sí habló el responsable de la Federación de Servicios de CC OO, Alfredo García: «Marchamos contentos de cómo salió el juicio. Es desproporcionada la sanción para los hechos, creemos que en este país todavía hay libertad de expresión. Ha quedado visto para sentencia».

A las puertas del juicio se produjo una concentración de varias decenas de personas en apoyo de la trabajadora despedida. Estuvieron presentes los diputados autonómicos de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, Ovidio Zapico y Concha Masa y la portavoz municipal, Cristina Pontón. «Desde el grupo parlamentario venimos a respaldar a los trabajadores del hotel. El Principado tiene una responsabilidad y no puede mirar para otro lado», expresó Zapico.

Llamazares concretó que este respaldo se traducirá en la Junta General, próximamente, en «una petición de comparecencia del consejero de Empleo», así como la solicitud de la rescisión del contrato con Hotusa.