La nieve llega a Oviedo

A las diez de la mañana, la normalidad reinaba en Oviedo, dentro de un día invernal especialmente gélido. Un manto blanco cubrió esta madrugada La Corredoria y numerosos coches del centro de la ciudad. El mercurio cayó hasta un grado a primera hora, aunque de madrugada la sensación térmica fue de estar en negativo debido a las rachas de viento siberiano, más seco. En Trubia, apuntan los vecinos, a la parte baja del valle no llegaron las heladas, pero sí amaneció cubierta de niebla.

Con todo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no registraron ninguna incidencia directamente relacionada con el temporal. Sí que se produjo un accidente que podría estar vinculado, según apuntaron fuentes municipales. Hacia las ocho y media de la mañana, en la Plaza Gabino Díaz Merchán, un hombre resultó atropellado y precisó ser evacuado en ambulancia, aunque sus heridas no revestían gravedad. "Al conductor se le formó una placa de hielo en el parabrisas y al darle al 'chisca' no vio bien", afirmaron las mismas fuentes.

Desde Cruz Roja, responsables del programa Ola de Frío (consistente en repartir mantas y bebidas autocalentables a personas que duermen a la intemperie, en colaboración con la policía local, cuando la temperatura o la sensación térmica nocturna desciende de los cinco grados), señalaron que "se nota menos" trabajo. "Al saber que hay frío extremo, precisamente atendemos menos gente en la calle", apuntaron desde el área de Salvamento.

Con todo, lo peor está por venir. Los termómetros no superarán los tres grados en ningún momento del día. La Aemet (Agencia estatal de meteorología) mantiene la posibilidad de nieve (30 %) entre el mediodía y las seis de la tarde en Oviedo a cualquier cota, y a las nueve de la noche el municipio entrará en alerta amarilla por temperaturas mínimas. Para mañana no se esperan precipitaciones y las máximas ascenderán hasta los seis grados a primera hora de la tarde, pero por la noche el temporal se recrudecerá y el mercurio caerá hasta el negativo.