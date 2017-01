Encontrarse a 'Tintín' y a su fiel compañero 'Milú' con cara de sorpresa mientras el mítico 'Michelín', sí, sí el de los neumáticos, les saluda con gran entusiasmo es posible gracias a la magia de la serigrafía. Así los mostró Pelayo Ortega en 'El Tablero de Hergé'. Obra que el maestro de la estampación Emilio Rodríguez conserva en una colección personal. Con esta, y treinta y nueve obras más bajo el brazo, regresó a la Escuela de Arte de Oviedo. Ayer inauguró una exposición que podrá visitarse hasta el 3 de febrero.

Bajo el título 'Maestro y Artista', Emilio Rodríguez muestra trabajos de artistas muy diferentes seducidos por la técnica de la estampación. «Es una recopilación de las colaboraciones que hice con artistas durante mis años de profesor en la Escuela de Arte», explicó Rodríguez. Treinta años estuvo como «maestro» de lo que él denomina un oficio. «Su característica es la potencia del color, la luminosidad y su versatilidad porque te permite estampar en cualquier superficie», palabra del maestro Rodríguez, el mismo que enseñó las virtudes de la serigrafía a un temeroso de esta técnica, el artista Ricardo Mojardín. «La estampación no es la técnica con la que más a gusto me encuentro pero de la mano de Emilio Rodríguez consigues lo que quieres», explicó este artista que primero fue alumno y ahora es profesor de la Escuela de Arte. «Si no dominas la técnica de la serigrafía, trabajar con un técnico que te ayude es fundamental», abundó ayer.

Tan fundamental que te puede dar la alegría de ayudar a crear el 'libro más bello del mundo'. Se trata del 'Libro de Valdediós' de Joaquín Rubio Camín. Emilio Rodríguez se encargó de realizar las estampaciones de esta obra. Fue galardonada en 1988 con el Premio Nacional de Edición, una distinción que le sirvió de pasaporte para participar en el concurso 'Los libros más bellos del mundo' que se celebró en Leipzig, Alemania. Obtuvo la medalla de bronce. Ahora, ese ejemplar se puede contemplar en esta exposición de Rodríguez junto a obras de Vaquero Turcios, Fernando Alba, Pelayo Ortega o Aurelio Suárez. Todos ellos seducidos por la técnica de estampar el arte.