«El tren es el sistema más barato, no apostar por él es un suicidio»

Javier Fernández es director del Museo del Ferrocarril, situado en Gijón. A pesar de ocupar este cargo, no duda en subirse a las locomotoras durante su jornada laboral en el centro, ál que la fotografía está muy vinculada. Cada verano organiza el concurso 'Retrato de una noche de verano' en el que los visitantes reproducen el rincón que más les gusta y después envían la imagen para una exposición. Dicha muestra se podrá ver por primera vez en Oviedo en el Centro Asturiano. Será a partir de hoy, también Fernández impartirá la conferencia 'LXXV Años de Renfe en Asturias' en el club de campo. La cita es a las 20 horas.

¿Cuándo se creó la línea Oviedo-Trubia?

Fue en 1883 y su finalidad no era transportar viajeros, sino unir la fábrica de armas con el resto de la red. Por aquel entonces, se llevaba el armamento a toda España y en los trenes se cargaban desde cañones hasta todo tipo de artilugios militares. Este recorrido también se usó para llevar el carbón que se sacaba de las minas de Quirós y Teverga.

Hoy ofrecerá una conferencia en el club de campo del Centro Asturiano

¿Es el mismo que existe hoy en día?

Sí, y es un buen trazado.

¿De qué trata la exposición que se verá desde hoy en el Centro Asturiano?

Son imágenes de fotógrafos aficionados realizadas durante las noches que abrimos las puertas del museo. Nosotros incentivamos a los visitantes a capturar imágenes, sin embargo otros museos prohíben esta práctica.

¿Es la primera vez que se muestra en Oviedo?

Es la primera vez que la exposición va a la capital del Principado, y además es la primera vez que sale del museo. Desde la dirección del Centro Asturiano nos la pidieron y consultamos a los fotógrafos participantes si nos daban la autorización. Quiero destacar que esta es la tercera vez que se hace este concurso. Aunque los ganadores no se llevan un premio, las imágenes son igual de valiosas

¿Es el ferrocarril una solución a la contaminación?

El tren tiene que tener un papel fundamental en las comunicaciones de Asturias. Esto es básico y sobre todo en un mundo donde se intenta reducir la huella de carbono. Seguir apostando por la carretera es un suicidio, pero el tren aún no tiene un papel relevante en las comunicaciones asturianas. En otros páises lo tienen muy claro y apuestan por él.

¿Qué se debe hacer para que los ciudadanos dejen el coche en casa y cojan este medio de transporte?

Apostar por él. Gran parte de los trazados son del siglo XIX y se desarrollaron para sacar carbón. Se tiene que realizar un plan e invertir para que sea competitivo. No podemos sacar las estaciones del centro, tal y como pasa en Gijón, debido a que la centralidad es una de las grandes virtudes y esa cualidad se sigue manteniendo en Oviedo.

Feve está viviendo una situación complicada, ¿cree que puede mejorar?

No es irrecuperable en absoluto. En seis años, la gente no ha desaparecido y tiene que moverse. No obstante, se tiene que estudiar cuál es el problema para que los asturianos no monten en él cuando está ahí.

¿Están Oviedo y Gijón bien conectadas por tren?

La comunicación entre Oviedo y Gijón son tres autovías que cada día están llenas, pero el ferrocarril debería ser un servicio de casi de metro. Lo mismo digo de Gijón y Avilés. Tenemos una red ferroviaria con una potencialidad enorme y se debe hacer un plan para definir las inversiones y apostar por ellas.

¿Cree que la alta velocidad llegará a corto plazo a Asturias?

Por ahora, se deben reducir los tiempo de viaje. En Asturias nos interesa el ferrocarril para comunicarnos con el resto de España porque no puede ser que tardemos cinco horas en llegar a Madrid y nuestros vecinos de otras comunidades autónomas dos. Todas las regiones debemos tener lo mismos servicios, aunque también nos falta una red de cercanías que hay por ejemplo en Madrid. El tren es el sistema más barato y que más futuro tiene. Son todo ventajas y no apostar por él es hoy en día un suicidio.