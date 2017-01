Ahorrando energía se gana siempre

Pelayo García es alumno del colegio Maestro Jaime Borrás, en Guillén Lafuerza, y cuenta que su animal favorito es el pingüino. Desde hace tiempo está muy preocupado por ellos, debido a que el «agujero de la capa de ozono ha crecido» y el hielo que necesitan para vivir está desapareciendo. Para evitar esta situación, él ha puesto su granito de arena y cada día apaga todas las luces que se encuentra encendidas a su alrededor y que no esté usando nadie para ahorrar energía. Este truco lo aprendió en el colegio gracias a las 'Olimpiadas de la energía' organizadas por la Concejalía de Educación y desde entonces siempre está pendiente que no se derroche electricidad.

No obstante, García no es el único de este centro que en el último año ha incorporado a su día a día estos pequeños gestos que sirven de gran ayuda. Su compañera Sara Pérez aplica esta medida de ahorro junto a otra: siempre cierra el grifo cuando está lavando las diente o sus manos. De esta forma, evita que por el grifo salga agua que no es utilizada.

Con todos estos pequeños actos y a alguno más, el centro se llevó ayer el primer premio de las olimpiadas energéticas que se celebró a lo largo del pasado curso escolar. En nombre de todos habló su director, Alfonso Alonso, y destacó que «nunca nos imaginamos que íbamos a ser algún día los primeros». «Esta distinción reconoce la labor de los más pequeños y de los más grandes, pero también de los profesores, los conserjes,...». No obstante, este centro no fue el único reconocido ayer. Tanto el Buenavista II y el Veneranda Manzano recibieron una distinción por ser los segundos y terceros que menos energía gastaron desde noviembre hasta mayo.

Ahora, los colegios del concejo de Oviedo tienen una nueva oportunidad de participar en este concurso que suma ya cuatro ediciones. Desde hoy, se pone en marcha una nueva edición de estas olimpiadas, que finalizarán el 31 de mayo, y el objetivo es que participen el mayor número de centros posibles para que se produzca un «efecto dominó» y que las buenas prácticas que se aprenden en las aulas, también se lleven a cabo en los hogares ovetenses.