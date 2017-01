Oviedo se congela

El amanecer de este viernes en Oviedo fue blanco en lugar de azul. Las heladas cubrieron los prados y los coches de toda la ciudad, desde La Corredoria hasta la plaza de Castilla. En Fozaneldi se podía cruzar por encima de los charcos. La Gran Fuente del Campo San Francisco, que no quedó en funcionamiento de noche, se congeló, para la delicia de numerosos transeúntes y curiosos que se acercaron a coger un trozo de hielo y sacarse una foto. Ello era así a una hora tan tardía como las doce de la mañana, cuando en el resto de la ciudad ya había desaparecido casi toda el agua sólida.

Para combatir esta situación, efectivos del Ayuntamiento esparcieron sal por todo el concejo, en zonas rurales y urbanas como el hospital, el paseo de los Álamos, viaducto Marquina o el Palacio de Congresos. Fuentes municipales explicaron que el miércoles se distribuyeron tres toneladas de cloruro sólido por todo Oviedo por la mañana; el jueves, tres y media por la noche, y hoy viernes, poco más de una y media por la mañana a la espera de conocer las condiciones meteorológicas de esta madrugada.

Es una cifra pequeña en comparación con las 100 toneladas de las que se había hecho acopio el concejo, recordó el concejal de Seguridad Ciudadana. “En cuanto a las cuchillas, no fue necesaria su intervención. Y la Policía acompañó a la Cruz Roja en la noche de ayer”, añadió.

Los recursos para personas sin hogar están aguantando el tirón. “Cubrimos bien, no hubo que habilitar espacios. Sí que es verdad que estamos prácticamente llenos”, informó Pilar Díaz, responsable de este programa en Cáritas, que cuenta en Oviedo con 108 plazas entre el Albergue Cano Mata y Calor y Café. “La mayor dificultad es en agosto, que cierran muchos albergues del norte de España”, añadió.

En las redes sociales, numerosos ovetenses comentaban las bajas temperaturas. “Y toda esta ola de frío, ¿no será 'marketing' de Disney para promocionar Frozen II?”, bromeaba Alberto Illán. “Amanece muy frío en Oviedo, con -2.1 ºC”, precisaba Luis Martínez, mostrando una imagen cercana al HUCA. Y alguno, como Javi Suárez, se quejaba: “Me duele el cerebro de tanto andar por Oviedo con este frío”.

Sigue subiendo el gasto de energía

En toda la región, las calefacciones continúan tirando al alza. Según datos de la distribuidora EDP-HC energía, la punta nocturna de demanda el jueves fue un 0,5 % superior respecto al miércoles; un 4,5 % más que la semana pasada. El consumo de gas experimentó un incremento mayor, de un 18 % el jueves respecto al lunes y al martes en la red de EDP-Naturgas energía.

Fuentes de la patronal de hostelería y turismo de Asturias, Otea, descartaron que el temporal haya mermado la actividad, pues hay una “parte favorecida, la de la hostelería de deportes de invierno”, a pesar de que “la temporada de nieve llegó tarde” y se la esperaba con “muchísima ansiedad”. “En principio no ha habido una afectación especial, porque no ha habido una mayor repercusión en cuanto a comunicaciones. Desde el sector se apunta que cuando hay un exceso de alarmismo en general en el ambiente sí puede perjudicar a algunas reservas. En algún caso pudo haber pasado, pero en realidad no ha habido tal situación”, precisaron las mismas fuentes.