«Solo queremos trabajar, si no nos dejan acudiremos a los tribunales»

Los veintinueve trabajadores de la exadjudicataria del servicio de Recaudación quieren saber en qué «fecha, hora y lugar» se van a incorporar a su «nuevo centro de trabajo» y si no reciben respuesta acudirán a los tribunales. La Auxiliar de Recaudación cesó este miércoles a los trabajadores tras retirar, dos días antes, el ERE de extinción que pendía sobre la totalidad de la plantilla. La empresa privada argumentó, contando con el beneplácito de los abogados, que no había extinción de contrato por existe una sucesión de empresas por la cual la actividad que antes desarrollaban los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación la hace ahora el Ayuntamiento y este debería subrogarlos, según defiende.

Con esta baza, la delegada de personal de la Auxiliar, María Jesús Castiñeira entregó ayer en el registro del Ayuntamiento un escrito cuyo destinatario es el área de Interior y en el que piden su reincorporación como trabajadores. El documento recoge que «conforme comunicación de la empresa La Auxiliar de Recaudación, S.L., con fecha de 18 de enero de 2017 hemos cesado con ella y nos indica nuestra obligación de ponernos al servicio de este Ayuntamiento». Los trabajadores han dado al Consistorio un plazo para recibir una respuesta, el límite expira el próximo martes 24 de enero: «En caso de que no contesten tendremos que acudir a los tribunales y plantear una demanda al Tribunal Superior de Justicia al tratarse de un conflicto colectivo», explicó Castiñeira.

Si se inicia esta nueva vía legal se abrirá otro procedimiento judicial para los trabajadores y para el Ayuntamiento. Dos sentencias judiciales avalaron la suspensión de las oposiciones para el servicio de Recaudación, pendiente del juicio que se celebrará el próximo 7 de febrero. Los trabajadores entonaron el 'mea culpa' y consideraron un «fracaso» el no haber podido llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para remunicipalizar el servicio contando con ellos, como trabajadores en el nuevo emplazamiento. «Nosotros solo queremos seguir trabajando. Como no lo logramos por vía convencional tenemos que acudir a los tribunales y no nos hace ninguna gracia con todos los frentes que tenemos abiertos», explicó la portavoz de los trabajadores que se encuentran en un limbo laboral. Ni han percibido la indemnización ni pueden solicitar la prestación por desempleo al suspenderse el ERE y entender que es el Ayuntamiento quien debe acoger a estos empleados. El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón contestó que mientras ellos gobiernen nadie va a «entrar» al Ayuntamiento a no ser por «mérito, capacidad e igualdad» porque «estamos prestando un servicio desde lo público como nos exige la legislación», sentenció el edil.