El asesino del profesor del Meres trata de anular la orden de alejamiento de sus víctimas

La familia del profesor del colegio Meres Isaac González, asesinado brutalmente por su exyerno hace catorce años en su casa del barrio de Teatinos, vive «atemorizada». El asesino salió de prisión con un permiso por primera vez el pasado mes de noviembre y puede que pronto vuelva a hacerlo. La Junta de Tratamiento de la prisión de Villabona ha emitido un informe favorable a una segunda salida de la cárcel durante cuatro días, algo a lo que la familia se opone. Lo hace porque en estos últimos meses, el autor del crimen ha tratado de anular la orden de alejamiento que tiene de sus víctimas, primero, y después intentó que el límite de distancia se redujera a doscientos metros.

El pasado noviembre, la familia de Isaac González se enteró por casualidad de que el asesino saldría de prisión. Condenado a cuarenta y un años de cárcel tras matar brutalmente con un hacha a su exsuegro en el garaje de su casa de Teatinos y retener posteriormente en la vivienda a su exmujer, a los dos hijos de ambos y a su suegra, había recibido la aprobación para un permiso penitenciario. No era la primera vez que intentaba salir de la cárcel, pero sí que recibía el visto bueno de la Junta de Tratamiento de Villabona. La familia trató de alegar a esa decisión, pero no llegó a tiempo, en el segundo intento sí lo ha hecho. Lo hacen, explica su abogado Alejandro Riera, cargados de argumentos. «Creemos que existe una evidente voluntad de acercarse a los afectados para llevar a cabo lo que en su día no llegó a ejecutar, cuando los tenía retenidos, en contra de su voluntad, en la vivienda familiar a la que accedió tras perpetrar el asesinato», relata el escrito de alegaciones.

En los últimos meses, después de que recibiera la concesión del primer permiso, el condenado, José Luis Fernández Alas, ha presentado varios incidentes de ejecución de la sentencia relacionados con la orden de alejamiento impuesta y con el pago de la indemnización a los familiares. Primero pretendió «dar por extinguida y no cumplir con la pena de prohibición de acercamiento a sus víctimas». Trató de argumentar que ese tiempo de cinco años en el que no puede acercarse a sus hijos, a su exmujer, a su exsuegra y excuñado ya estaba cumplido. Algo que le fue rechazado pues la sentencia estipula claramente que ese tiempo comenzará a contar desde el momento en que obtenga el segundo grado penitenciario.

El autor del crimen tiene un informe favorable para una segunda salida de prisión

«Esto resulta inexplicable, a salvo que lo que pretenda sea acercarse a sus víctimas», valora el letrado. Aunque más inexplicable es para la familia el segundo intento del condenado. Trató con un nuevo incidente, también ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que la prohibición de acercarse a las víctimas quedase reducida a una distancia de doscientos metros, «lo que en Oviedo supone encontrarse en cualquier lugar». Esa pretensión fue rechazada quedando la orden en quinientos metros.

Pago de indemnización

El asesino del profesor Isaac González llegó a presentar un tercer incidente de ejecución de la sentencia. Esta vez pidió «abonar el menor importe posible de la indemnización a las víctimas del delito». El letrado de la familia explica que jamás en estos años «se planteó abonar la indemnización de forma voluntaria y ha puesto todo tipo de trabas para ello». Ahora reclamaba que la cantidad que se le retiene de su pensión por incapacidad permanente sea menor, algo que también fue rechazado. Estas circunstancias, señala el abogado, eran desconocidas para la Junta de Tratamiento de Villabona en el momento de conceder el segundo permiso penitenciario. Por ello, la familia pide que se cancele esa concesión por «la existencia de indicios claros de riesgo de producirse un quebrantamiento por el penado y la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, tanto por su especial fijación con las víctimas, como por el hecho de que el penado presente un grave problema de salud mental. Conceder un permiso de salida al condenado traería consigo un riesgo innecesario para las víctimas habida cuenta la inquina que está demostrando hacía ellos».