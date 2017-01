«Unos presupuestos que llegan tan tarde siempre serán unos malos presupuestos»

El concejal del PP, Eduardo Rodríguez, solicitó a principios de este mes acceso al expediente de los presupuestos municipales para este año y todavía no ha visto un papel. Ayer, el equipo de gobierno le respondió, directamente, que no lo hay. Sumado a la confirmación, como adelantó ayer este diario de que las cuentas no estarán aprobadas definitivamente hasta mayo, se trata de una situación «alarmantemente peligrosa», según el concejal popular. Este escenario, añadido al de 2016, con unos presupuestos aprobados en abril, destacó el edil volverá a suponer «un gran coste para los vecinos de Oviedo y un municipio paralizado». Para el edil popular, «unos presupuestos que lleguen tan tarde siempre serán unos malos presupuestos por muchas virtudes que tengan», lo que le lleva a concluir que «las mayorías no son suficientes si hay ausencia de proyecto y modelo de ciudad».

Rodríguez insistió en que «el tripartito logrará en dos años con mayoría absoluta, un récord en situación de prórroga presupuestaria en el municipalismo español de entre las capitales de provincia» e ironizó con que «no sería de extrañar que, a este paso, el equipo de gobierno opte por externalizar la elaboración del presupuesto para hacer realidad algo que con mayoría absoluta se da por hecho».

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, también se sumó a las críticas por el retraso en la aprobación de las cuentas «a pesar de que este año hubo acuerdo y foto del tripartito» y de que «el concejal de Economía, Rubén Rosón, asegurase hace tan sólo un par de meses que tendríamos presupuestos a finales de enero».

«Esto es una tomadura de pelo, este equipo de gobierno no es capaz de hacer ni los deberes básicos como es aprobar los presupuestos cuando cuentas con mayoría absoluta. Que no le echen la culpa a los tribunales, la culpa es de su falta de previsión y su incompetencia. No saben gobernar», sentenció Pacho.

El equipo de gobierno cerró un acuerdo para las cuentas el 18 de noviembre, pero sostiene que las sentencias que paralizaron la remunicipalización de la Recaudación impidieron tramitar el proyecta, que ha tenido que ajustarse para no perder los fondos destinados a contratar personal.