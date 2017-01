Los bomberos, sin pistas del origen de la concentración de gas en un edificio de Pumarín

Los bomberos «no entienden», según fuentes municipales, qué pudo originar la elevada concentración de dióxido de carbono que intoxicó a tres vecinos y obligó a desalojar a otros veintiuno del edificio número 17 de la calle Albéniz, en el barrio de Pumarín, la tarde del pasado viernes. La primera hipótesis con la que están trabajando como posible causa de que los niveles del gas se dispararan a 2.500 partes por millón, cuando los baremos normales están entre 300 y 500, sigue siendo una posible reacción a las consecuencias de un incendio ocurrido en el tercer piso del mismo edificio, hace un mes.

El incendio tuvo lugar el pasado 18 de diciembre en el tercer piso del inmueble, de cinco plantas. El fuego se originó tras prenderse un colchón de la habitación de una vivienda. Como consecuencia de ese siniestro se procedió a pintar las paredes del edificio que quedaron cubiertas de humo y hollín. En esta mezcla, la de la pintura y el humo acumulado en los muros, creen los bomberos que puede estar la causa de la concentración de dióxido de carbono del viernes pasado, según explicaron fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. «Nosotros también lo achacamos a eso, porque en nuestra vivienda todo es eléctrico», apuntó David González, hijo del matrimonio que dio la voz de alarma. La madre del joven, de 53 años y una de las ingresadas por la intoxicación, ya ha sido dada de alta. Su marido, sin embargo, sigue ingresado en observación en el HUCA. «Le han dejado 24 horas más para unas pruebas», explicó el joven. Por lo visto el hombre «se fatigó» tras el ajetreo vivido durante el desalojo y los médicos consideraron mantenerlo un día más en el hospital, «por seguridad». La otra joven intoxicada, una mujer de 26 años, vecina del tercero, también ha sido dada de alta.

Controles

Los bomberos regresaron ayer al lugar del suceso y comprobaron que los niveles de dióxido de carbono dentro del edificio y en la vivienda del cuarto piso, donde se produjo la mayor concentración del gas, eran los normales. Aún así, en los próximos días volverán a medir para mantener la vigilancia. «También nos pidieron a nosotros que controláramos un poco», comentó Maite García, vecina del cuarto izquierda que vive en frente del matrimonio intoxicado. «Él me dijo el viernes que fuera a su casa porque le olía raro. Nada más entrar me olió mal a mí también. No sabría decir a qué, pero a un gas más fuerte que el butano sí», explicó ayer. «Yo ya sabía que gas no era», replicó Zulima Álvarez, vecina del segundo derecha. La investigación para confirmar las causas de la concentración de dióxido de carbono sigue abierta.