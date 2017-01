«Mi experiencia como cura en el Occidente me marcó»

Garcés nació en la calle Jesús, pero pasó su infancia y adolescencia en Palencia, de donde es originario. A los 18 años vino a estudiar al Seminario ovetense, se ordenó en Valdesoto en 1974 y fue destinado en primer lugar a Grandas de Salime y luego a Infiesto, donde dio clases de Religión, antes de establecerse en Oviedo hace 18 años. «De todos los sitios me he marchado con mucha pena. Mi primera experiencia como cura en el Occidente es la que más me ha marcado, en la enseñanza he sido muy feliz», recuerda. Así lo relata: «Cuando tienes 24 años, te mandan al extremo, te encuentras soledad, abandono, aislamiento... Mis primeras parroquias tenía que atenderlas andando y a caballo. La situación de pobreza te impacta. En Berrucedo, que atendía al Valledor, había niños que no habían visto un tren».