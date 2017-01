Falta de civismo en La Corredoria

Marta García envía un correo electrónico para quejarse de la «falta de civismo» de algunos vecinos en el barrio de La Corredoria. «Me he encontrado un colchón tirado junto a la entrada de un portal cercano a la fuente de Los Cuatro Caños. He preguntado a los vecinos y me sorpresa es que lleva allí abandonado varios días y nadie se ha dignado a recogerlo o a llamar para retirarlo», explica esta lectora. «Me parece de muy mal ciudadano esta clase de actitudes que dañan la imagen del barrio. Más cuando hay un teléfono municipal al que llamas y te recogen este tipo de enseres», explica esta vecina.