El jefe de gabinete de Caunedo, a las puertas del banquillo por falsedad y prevaricación

El jefe de gabinete de Alcaldía de los dos últimos regidores populares, Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo; Rodolfo Sánchez, se sentará, junto a un funcionario y a los empresarios Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, ambos de Asac Comunicaciones, en el banquillo para responder de acusaciones de prevaricación y falsedad. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, ha desestimado los recursos de los encausados contra el auto de apertura de juicio oral y, también, el del Grupo Municipal de Somos Oviedo que pedía ampliar las diligencias a todo el contrato de informática del Ayuntamiento con Asac Comunicaciones.

Los hechos objeto de investigación son sencillos de explicar. En 2013, comenzaron a trabajar para el servicio de Prensa del Ayuntamiento dos periodistas a través de la contratista del servicio de Modernización. Lo hicieron sin que el equipo de gobierno tramitase la oportuna modificación del contrato. Cuando el Grupo Municipal de Foro inició una investigación, acabó por presentarse con un notario y un perito caligráfico en las dependencias del servicio de Modernización. Se llevaron un susto y una alegría. De allí, salieron directos para el juzgado.

La causa suma ya diez tomos, como recalca la instructora, después de rechazar los recursos contra la apertura de juicio oral presentados por los acusados. Los cuatro sostenían que era una cosa menor, que «lo acontecido» es «inocuo e intrascendente» y que la incorporación de estos trabajadores a dedo no causó ningún perjuicio a las arcas municipales. La jueza lo obvia. Se limita a señalar que existen indicios más que suficientes de prevaricación –las contrataciones se hicieron a sabiendas de que no tenían amparo legal– y de falsedad, ya que, tras las denuncias de Foro, se habría 'reconstruido' el expediente para darle «una apariencia de legalidad». De hecho, los peritos consideran que la documentación con la que los acusados tratan de probar que hubo una modificación de contrato, se hizo «en unidad de acto», toda el mismo día y con el mismo material de escritura, pese a llevar fechas de dos años distintos.

En la nómina de acusados, además del jefe de gabinete de Alcaldía y el empresario, figuran el jefe de Modernización y un socio de Maximino Fernández, Marco Antonio Prieto. Sobre todos ellos recaen las algo más que sospechas de la jueza sobre un asunto difícil de explicar y en el que el Ayuntamiento perdió dinero, hasta 170.000 euros. El Consistorio se beneficiaba del Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento (POEC), una línea de subvenciones para modernizar la administración. En euros, el Ayuntamiento pretendía lograr 118.000 para una «plataforma de interoperabilidad» y otros 50.160 para «modernizar» los servicios de administración electrónica. Ni lo uno ni lo otro. Perdió ambas subvenciones correspondientes a los años 2012 y 2013 por introducir modificaciones del contrato en la prórroga del mismo. Los auditores, Ernest & Young, destacaron que se introdujeron gastos que no estaban contemplados en el contrato original, un contrato prorrogado «no es uno nuevo, sino el propio contrato primitivo».

Los 170.000 euros en cualquier caso no están bajo investigación judicial. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo investiga desde hace más de dos años cómo fue posible que el Ayuntamiento contratase personal para el servicio de Prensa a través de la contratista de Informática y Modernización sin haber tramitado la modificación del contrato. Las pesquisas trataban de determinar también quién manipuló el expediente a posteriori para darle apariencia de legalidad.

«Promotor»

La conclusión de la Fiscalía y de la jueza instructora es que el jefe de gabinete de los anteriores alcaldes, Rodolfo Sánchez, fue «cuando menos artífice y promotor del modificado contractual litigioso», quien dio la orden de contratar al personal a través del pliego con Asac. Una modificación de contrato sin tramitar y que ni siquiera habrían hecho los técnicos municipales: Marco Antonio Prieto, de Asac, declaró «ser responsable» del contrato y de su modificación a requerimiento del jefe de servicio municipal de Modernización.

Ni siquiera eso está claro. Al legajo le 'aparecido' papeles desde que Foro lo llevó a los tribunales. En 2015, por ejemplo, 'brotaron' cuatro folios con una propuesta de modificación del contrato, fechada en febrero de 2013, que no figuraban en la copia del expediente que se remitió al juzgado y que los técnicos de Contratación no habían visto hasta agosto de ese año. A raíz de esto, la jueza exigió nuevas aclaraciones a las jefas de Contratación e Interior. El informe de la primera, con el aval de la segunda, dejó sin aclarar varias de las preguntas de la magistrada y sembró nuevas dudas.

Sobre cómo apareció la propuesta de modificación, «solo pueden hacer conjeturas» y suponer que alguien de la sección de Contratación «habría foliado los documentos del expediente que no estaban numerados». Pudo ser cualquiera de entre seis de las siete personas que trabajaban entonces en el departamento. Seis de siete, porque la jefa de la sección se encargó de recordar a la jueza que ella estaba de vacaciones. Suposiciones claro, porque hay que dar por bueno que los documentos 'aparecidos' «habrían sido incorporados al expediente durante su presunta estancia en las dependencias de Modernización sin que se hubiera advertido de su existencia a Contratación».

El conjunto era extraño cuando menos. Modernización, supuestamente, quería modificar un contrato de muchos millones de euros y para ello utilizó la aplicación Firmadoc, implantada y controlada por la contratista Asac Comunicaciones. Lo hizo pese a que, en febrero de 2013 fecha del documento, solo funcionaba para la tramitación de contratos menores. Después, en algún momento, en el que el expediente estaba bajo su control, imprimió e incluyó los papeles pero no se lo dijo a Contratación, no fuera a ser que se enterasen y la tramitasen. Más tarde los papeles, volvieron a Contratación, y alguien, pero no la jefa, que ya se sabe que estaba de vacaciones, los folió y, además, lo hizo mal. La jueza, con semejante lío, prefiere que se lo expliquen desde el banquillo de los acusados.