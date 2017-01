Más de 150 personas velan por la seguridad del Carlos Tartiere

El partido que ayer se disputó en el estadio Carlos Tartiere comenzó en realidad el lunes. Ese es el día en que los responsables de la seguridad en el campo ponen en marcha los engranajes con un único fin: «Que todo el mundo pueda disfrutar del espectáculo sin incidentes», aseguran. Detrás de ese objetivo hay reuniones entre la Policía Nacional y el responsable de seguridad del Real Oviedo, más de cuarenta agentes pendientes de cada movimiento en las gradas, un centenar de vigilantes de seguridad y auxiliares trabajando durante la jornada, voluntarios de Protección Civil dispuestos ante cualquier urgencia médica y agentes municipales regulando el tráfico. Es la parte menos lucida de cada partido de fútbol profesional, una que no se nota, pero indispensable para que el gol resuene en la ciudad.

Es lunes. El Real Oviedo se enfrentará al Real Valladolid el sábado a las cuatro de la tarde y el jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Asturias y coordinador del dispositivo de seguridad de cada partido, Juan Luis García Ampudia, necesita conocer la relación entre los seguidores de ambos equipos. Eso es lo primero que comprueba con el responsable de seguridad del club azul, José Ramón Álvarez-Sala Sánchez. Las aficiones, en este caso, están hermanadas. El partido no será de alto riesgo, pero se prevé la llegada a la ciudad de unos 1.500 espectadores del equipo rival, una afluencia que requiere que el dispositivo activado cada fin se semana que el Oviedo juega en casa tenga, si cabe, más cautelas. Desde ese momento, el club atiende las peticiones de entradas del equipo visitante y recopila los datos de cada uno de los compradores pucelanos, información que analiza la Policía Nacional.

El dispositivo no cesa ningún día de la semana. «Necesitamos conocer el plan de seguridad privada del Oviedo, saber cuántas puertas se van a abrir, cómo se realizarán los registros oportunos y todo lo que nos puedan contar de los visitantes. Porque, en caso de que valoremos un riesgo elevado, es obligatorio en el fútbol profesional dar aviso a la Oficina Nacional del Deporte de la Policía Nacional para incrementar efectivos y adoptar medidas más rígidas», explica el inspector García Ampudia. En esos partidos, los autobuses del equipo y las aficiones visitantes se escoltan desde las afueras de la ciudad, incluso desde los límites con otras comunidades autónomas. Esta semana nada de eso fue necesario. Lo que sí deben saber quienes velarán por que el encuentro transcurra sin incidentes es el número de autobuses que llegarán a la ciudad y a qué hora lo harán. Todo está milimetrado.

«Los nueve autobuses de aficionados visitantes llegarán entre las diez y media y las once de la mañana. La Policía Local les indicará en qué zona del centro deberán dejar a los pasajeros y luego guiará a los conductores a una zona de estacionamiento», revela el coordinador del dispositivo. Los agentes municipales les dirigirán a la zona del campus universitario de El Cristo. Otros autobuses, los de los equipos de fútbol, saldrán escoltados a las 14.15 horas del sábado desde sus hoteles. No puede fallar ni un minuto porque los recorridos han sido inspeccionados pocos segundos antes. No hay que olvidar que hay activada una alerta IV por amenaza terrorista. «Si se retrasa la llegada de los jugadores lo hace también la entrada al campo y pueden surgir problemas. Es lo que pasó en el partido entre el Cádiz y el Real Oviedo en la ciudad andaluza. Muchos aficionados se quedaron sin poder entrar al estadio», ejemplifican.

Todos esos pormenores quedan cerrados en una reunión celebrada el viernes, un día antes del partido, un trámite que se repite cada dos semana. Porque si algo aseguran quienes tienen experiencia en esto, es que «no hay dos partidos iguales».

El día del partido

Es sábado, ayer mismo, una jornada soleada que invitaba a tomar el aperitivo en las calles de la ciudad. Gascona, la zona de la Catedral y la ruta de los vinos son algunos de los lugares escogidos por esos más de mil seguidores pucelanos. Pasean por la ciudad con sus banderas y bufandas al cuello y algunos esperan en la calle San Francisco para hacerse una foto con sus futbolistas preferidos. Mientras, desde primera hora de la mañana los responsables de la seguridad trabajan sin pausa. A las tres de la tarde, una hora antes de partido, todo el mundo está en sus puestos. El coordinador del dispositivo tiene en sus manos tres emisoras: la de sus agentes de la Policía Nacional, la que le comunica con los vigilantes de seguridad privada y la que lo hace con Protección Civil. «Antes de que comience el partido me reúno con los árbitros. Nos encargamos de su protección en caso de que haya cualquier incidente y también les escoltamos si fuera necesario», relata el inspector. Lo siguiente que hará es instalarse en la parte alta del estadio en la Unidad de Control Organizativo, desde donde supervisan cualquier incidente desde que el silbato marca el inicio del partido. Controlan con cámaras de vídeovigilancia y prismáticos desde posibles altercados hasta los cánticos y las banderas que deben cumplir la Ley contra la Violencia en el Deporte.

A pie de campo y en la grada Aramo, aislada del resto y reservada a la afición visitante, agentes de la Policía Nacional y ese centenar de efectivos de seguridad privada controlan que no haya incidentes. «Hay 32 vigilantes de seguridad privada repartidos por las puertas abiertas. Ellos se encargan de cachear a los aficionados como establece la normativa en el fútbol profesional. Estando en esta categoría de Segunda División es conveniente que los aficionados vengan con tiempo», animan. Los registros tratan de impedir que los asistentes introduzcan bebidas alcohólicas u objetos contundentes. Ayer se hicieron con unas cuantas latas de cerveza, quitaron tapones a innumerables botellas de agua y hasta tuvieron que expulsar a una aficionada pucelana. La mujer trataba de entrar al campo con una botella de alcohol y cuando fue advertida de la prohibición comenzó a insultar a agentes y vigilantes.

Fue prácticamente el único incidente de la jornada. Un asiento roto por los saltos de un menor y alguna bandera fuera de lugar fueron los únicos contratiempos de la jornada. En el estadio había 14.306 espectadores pendientes del balón, mientras más de 150 personas estaban pendientes de ellos. De su seguridad.