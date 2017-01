José Ramón Garcés (1950) es el párroco de Santa María la Real de la Corte, en la calle San Vicente. Ecónomo de la diócesis de Oviedo durante 17 años, hasta noviembre; acaba de ser nombrado canónigo de la Catedral por el arzobispo.

–¿En qué consiste ser canónigo?

–Es un sacerdote que está colegiadamente con otros, en el Cabildo a cargo de la Catedral, que es el primer templo diocesano. El Cabildo atiende a las necesidades materiales, espirituales y pastorales.

–¿Cómo recibió el nombramiento?

–Con sorpresa, porque eso nunca se te ha pasado por la cabeza, pero al mismo tiempo con agradecimiento porque entiendo que el arzobispo ha querido tener un detalle conmigo. Él es quien propone un candidato y el Cabildo tiene que valorarlo.

–¿Cuál es la tarea que le han encomendado dentro del Cabildo?

–De momento ninguna, no he tomado posesión todavía.

–¿Qué clase de decisiones toma este organismo?

–Todas aquellas que competen a la vida interna de la Catedral, que no es poca cosa. Antiguamente eran los órganos asesores del obispo.

–¿Cómo ve conservada la Catedral?

–Aparte de ser una joya y un edificio muy vinculado a la ciudad, sé que el Plan Director de Catedrales se ocupó muy bien y se han hecho obras de importancia.

–Las actividades que organiza, sobre todo las subidas a la torre, son un éxito de público.

–Sí, todo lo que no se ve despierta cierto morbo. Más que la vista, el recinto arriba del todo es un sitio verdaderamente mágico, la luz, la cristalería de la torre, las bóvedas... Es muy bonito.

–¿Se la maltrata en San Mateo?

–Creo que no hay recinto peor tratado en Oviedo que la plaza de la Catedral. Da pena ver ese pavimento cómo está de las cargas y descargas pesadas. Da un poco de grima pensar lo que el edificio sufre no solo con los espectáculos de San Mateo, sino con lo que ahí se monta durante todo el año y que no tiene nada que ver con la Catedral ni con su entorno. No digo que las cosas estén mal, pero estarían mejor si estuvieran en su sitio. Debería ser un lugar exento para que el que llega a Oviedo pueda ver la Catedral sin obstáculos. Con la ley de Patrimonio, que es muy proteccionista en cuanto a los monumentos BIC (Bien de Interés Cultural), no entiendo que Patrimonio no haya dicho nada sobre esta agresión medioambiental.

–Dejó de ser ecónomo de la diócesis tras muchos años. ¿Por qué?

–Tanto el arzobispo como yo hemos entendido que no es bueno perpetuarse en los cargos. El cambio de personas engendra un dinamismo muy importante.

–¿Qué balance hace de ese tiempo?

–Es un trabajo que me ha enriquecido mucho, porque me ha permitido conocer aspectos de la Iglesia que de otra manera no llegas a conocer, te metes en la sala de máquinas. Me ha tocado gran parte de la crisis. ¿Disgustos? No haber podido atender suficientemente a todo el que se acerca a pedir a la administración. Satisfacciones, haber ayudado y promovido alguna cosa.

–¿Cómo está el panorama económico para la Iglesia asturiana?

–Navegamos en el mismo barco que todo el mundo, son momentos difíciles, de incertidumbre. La situación general es estable gracias a que se ha seguido una política de administración sostenible. La iglesia no está para ganar dinero, está para gastarlo en las cosas que ve necesarias.

–¿Han bajado los ingresos?

–Una parte importante, la que procede de la cruz de la declaración de la renta, no solo se ha mantenido sino que ha remontado un poquito. Entendemos que ha crecido el nivel de afecto por la institución y eso nos alegra un montón. Los ingresos de las parroquias se oye siempre que ha descendido.

–¿Hubo que recortar estos años?

–Siempre hemos tratado de aprobar presupuestos muy realistas. Al final del ejercicio casi siempre me coincidían con el resultado. Hemos ido saliendo del paso.

–¿Con lo que saca la Catedral de entradas se autofinancia?

–Siempre se ha financiado. Desde que cobra se puede permitir alguna cosa más, como la próxima restauración del Arca Santa.

–¿Hay un exceso de iglesias?

–Diría que sí, pero detrás diría: 'A ver quién es el guapo que cierra una'. En las partes más distantes de Asturias, donde los pueblos están quedando vacíos y a lo mejor va una persona o dos, dices: 'Esto es insostenible'. Pero es su iglesia, ¿cómo le dices que la cierras? Pasa lo mismo cuando dicen que hay muchos Ayuntamientos. ¿Quién cierra uno?

–¿Finalizó el inventario de bienes eclesiásticos pendiente?

–Está a punto de terminarse el trabajo de campo, el paso siguiente es informatizarlo. Ha dado mucho trabajo porque Asturias es grande y tiene mucha cosa pequeña.

–¿Considera que la Iglesia tiene privilegios fiscales?

–Todo lo que sea una exención de algo en principio es un privilegio, pero tampoco hay que demonizar la palabra. Generalmente es la respuesta a un bien que la institución está haciendo a la sociedad. La Cruz Roja tiene privilegios fiscales, estaría bueno que no los tuviera. Cualquier asociación que no tenga ánimo de lucro, ¿por qué no los va a tener?

–A veces se dirigen hacia la iglesia críticas furibundas por los casos de pederastia. ¿Cómo lo vive?

–Con tristeza, como a cualquiera que le pasase en su casa. Que te salgan estos garbanzos negros en la familia no es agradable. Creo que la iglesia ahora está reaccionando con muchos reflejos y la política de tolerancia cero es la única que cabe. Con los niños no se puede jugar.

–También se critica que las cuentas son opacas y que se gasta más en la tele que en Cáritas.

–No, esa es una información no bien dada del todo. Cuando se presentan los presupuestos de la Conferencia Episcopal, hay una partida destinada a Cáritas, pero eso no es todo. El núcleo fundamental es Cáritas parroquial, aquí recaudamos dinero independientemente. Un día es para Cáritas y se recauda más ese día que los otros tres domingos. En colectas del 2015, la parroquia recaudó 8.300 y de Cáritas son 6.600 euros. Sobre la televisión, desconozco la aportación. Me consta que hay quejas. Es una opción que se ha hecho, veremos dónde se puede llegar.

–¿La Iglesia hace todo lo que podría por los pobres?

–Nunca hacemos bastante. Los pobres no son solo nuestra responsabilidad, son de toda la sociedad. ¿Podremos abarcar todo? No, nos lo dice Jesús en el Evangelio. Tendremos que dedicarnos con los medios que tenemos, que no son tantos, a los pobres más pobres de este mundo. La responsabilidad es de las administraciones, la Iglesia hace una labor subsidiaria. Aquí, damos al mes 300 y pico vales para comer.

–¿Cómo es el día a día en La Corte?

–Es una parroquia pequeña, que coge una parte bastante envejecida de la población. Un día a día muy agradable, gente muy sencilla, que quiere mucho la parroquia. Aunque es muy incómoda para la gente mayor, pero no se puede hacer otra cosa, Patrimonio no permite una rampa.

–¿Afectó en algo la declaración del órgano como BIC?

–Me enteré por la prensa de la declaración. Los ovetenses lo sienten como un patrimonio público y me gusta que sea así. Está a disposición de todos los eventos serios y me alegra. En el momento en que se deja de usar no suena lo mismo.

–¿Qué le parece la labor del Papa?

–Es siempre sorprendente. Está haciendo un esfuerzo por acercar la Iglesia. No es fácil, estas instituciones se mueven con lentitud. Que quiera abanderar un movimiento de renovación me parece esperanzador.