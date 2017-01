Taboada culpa al PP de la nefasta gestión del spa de Ciudad Naranco

La primera teniente de alcalde y líder de Somos Oviedo, Ana Taboada, cargó ayer contra la «nefasta» gestión de los gobiernos del Partido Popular en la ciudad, que han dejado una deuda de «cien millones de euros» en el Ayuntamiento de Oviedo. Taboada, al hilo de la sentencia que obliga al municipio a pagar 3,3 millones de euros por las obras inacabadas del spa de Ciudad Naranco, insistió en que «la 'pasión por Oviedo' del señor Caunedo y de Gabino de Lorenzo ha llevado al Ayuntamiento de Oviedo a hacer aguas». Recordó que la anunciada instalación deportiva para los vecinos del barrio «nos llega ahora a nosotros en forma de pufo de más de tres millones de euros».

Taboada anunció que los servicios jurídicos municipales están analizando el fallo judicial para determinar si es viable recurrirlo. «Queda por determinar los daños y perjuicios al Ayuntamiento de Oviedo, no solo por no haber hecho la edificación, sino por lo que supone tener una instalación de esas características en obras y no haber podido lleva a cabo un servicio público» y aseguró que defenderá «que no hay que abonar ninguna cuantía por esa edificación».

Para Taboada la fallida red de spas, hasta siete proyectos anunció el PP entre 2006 y 2007, «son un ejemplo más de la gestión nefasta» de los populares. «Esta gente no debería atreverse a salir a la calle; no tienen autoridad para denunciar nada y es una vergüenza que sigan sentados en el Ayuntamiento de Oviedo sin rendir cuentas a la ciudadanía», insistió.

Taboada destacó las presuntas vinculaciones entre el 'caso Pokémon', en el que sigue como investigado Agustín Iglesias Caunedo, y el entramado de empresas que promovían el complejo de Ciudad Naranco. En el sumario se recoge un apunte del presunto conseguidor de la trama, el exsecretario de Comunicación del PP de Asturias, Joaquín Fernández, bajo el epígrafe 'Comida SPA Naranco', acerca de una cita que supuestamente se produjo el 8 de febrero de 2010 y a la que presuntamente acudió el portavoz del PP e investigado en la causa Agustín Iglesias Caunedo.

Taboada dejó claro que las obras actuales «son una ruina que no sirve para nada» y que el equipo de gobierno defenderá la construcción de un gimnasio para el barrio «que es lo que demandan los vecinos», porque «nosotros estamos para atender a la ciudadanía» antes que «los intereses de unos pocos que han pretendido llevar al Ayuntamiento de Oviedo a la ruina».