Los dos ediles de Ciudadanos, en listas distintas al congreso de la formación naranja

Los dos concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos se disputarán puestos de compromisarios de cara al congreso de la formación que lidera Albert Rivera. El portavoz, Luis Pacho, lo hará en una lista respaldada o impulsada por la dirección del partido, 'España ciudadana'; mientras que su compañero de grupo, Luis Zaragoza lo hará como independiente. Ambos ediles negaron ayer que exista división o fractura en el grupo o la agrupación local y rebajaron «a una cosa orgánica e interna del partido» la elección de compromisarios para la cita del próximo mes de febrero.

«Unos cuantos nos hemos integrado en una candidatura avalada por la dirección, si se quiere decir así 'oficialista', para acudir al congreso», expuso Pacho, que destacó que su compañero de grupo le avisó «hace unos días» de su intención de intentar acudir también al debate interno en Madrid y deseó «que ojalá salga elegido también». «Hay una lista de España Ciudadana y no estoy en ella. Lo que no me gusta es que desde el ámbito oficial se hagan candidaturas para copar todos los puestos de compromisario. Eso resta espontaneidad. No hay que tener miedo a la libertad», señaló su compañero de grupo Luis Zaragoza.

Crecimiento

Fuentes de la formación naranja mostraron su preocupación porque la situación transmita una imagen de división en seno del partido y del grupo municipal. Reconocen que, en su expansión territorial y electoral de los últimos meses se han producido tensiones lógicas. «Todo el mundo sabe de dónde viene cada uno», explica un alto cargo de la formación en Oviedo, «se ha absorbido a mucha gente procedente de UPyD, por ejemplo». Cuestiones, estas del crecimiento desaforado y vertiginoso o las diferencias internas, a las que tampoco es ajeno Podemos.