Por un rastro más «ordenado»

Agustín Mier envía un correo electrónico para quejarse de la imagen que da a los turistas el mercadillo del Campillín. «Paseando por el rastro este domingo me encontré con unos turistas que comentaban lo desordenado que estaba este mercado callejero. Esto me hizo pensar en que este mercado tan tradcional de la ciudad debería estar más ordenado», expuso este lector. «Todo está tirado de mala manera, no se identifican los puestos. Deberían hacer algo por mejorar la imagen del rastro y ponerlo en valor para nosotros los ciudadanos y para los que vienen de fuera», argumentó.