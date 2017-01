Aida Menéndez Puente (Gijón, 1990) es graduada en Diseño de Moda por el Instituto Europeo de Madrid. Cursó estudios de Ilustración en Londres (London Collage of Fashion) y perfeccionó, a título de posgrado, su carrera en la Universidad de Oviedo (Comercio y Marketing). Es de esas jóvenes asturianas que siempre tuvo claro volver a casa, apostar por la tierra, en 2014 funda su propia marca (Aloha Tatá) y hace menos de dos meses abrió su tienda (Marqués de Pidal, 5) en Oviedo.

-¿Qué enseña Londres?

-Londres te da experiencia. Me profesionaliza en la moda. Siempre se ha ido de todas las partes del mundo a comprar ropa a Londres, ropa vintage, muy específica. Londres me da la fiebre de los mercadillos, que luego yo intento por mi cuenta a mi vuelta, hasta que me saturan. Tardé en darme cuenta que no era mi público. Londres me enseña a buscar mi sitio y mis clientes.

-¿Quién es su público?

-Asturias sufre un envejecimiento gradual de la población, tenemos la pirámide de natalidad invertida. Mi público es una mujer de treinta a cincuenta años, joven y no joven, inquieta culturalmente, que cree en las prendas atemporales, que sabe cómo una prenda puede funcionar de manera diferente en cuerpos distintos, que cree en los cortes japoneses, en las sisas bajas, y en una filosofía de moda, de ropa, muy ligada a la persona.

-¿Cuál es la filosofía de Aloha Tatá?

-Una moda cuya producción es íntegramente española y al mismo tiempo responsable. Materiales nobles, nada de 'low cost' o de plásticos. Una marca ligada con una personalidad de vida no tóxica, de vida sana, sin excesos. La naturaleza es mi principal fuente de inspiración. La calle, la segunda.

-¿Qué pasa con el cainismo asturiano?

-Muy fácil: somos buenos pero no acabamos de creérnoslo. No apostamos por lo nuestro. En Londres le dan más bombo a un británico que a cualquiera de que venga de fuera. La moda es cultura porque habla de ti mismo: la estética es lo primero que habla de ti en público. No es ninguna frivolidad. En moda todo vuelve, los ochenta, los setenta, pero la persona debe ser el objetivo primero.

-¿Qué opina de ese 'buenrollismo' de frases alegres, caras sonrientes y demás tendencias de mercado?

-No tiene nada que ver conmigo. No me gustan los textos aplicados a moda. Leo cosas en camisetas y me aburren profundamente. Llevar frases puestas para contagiar optimismo es una ordinariez. Lo que te distingue e identifica, cada vez más, es en qué te gastas el dinero en esta jungla de la sociedad capitalista. Se pueden seguir, por poner otros ejemplos, un estilo de valores 'bio' o 'eco' y no sus tendencias. Los valores es la clave.

-Sus bufandas y echarpes cada vez son más populares...

-Busqué complementos que pudieran funcionar bien como regalos. Llevo tres años con la marca y las joyas de la corona, los productos estrella de la última colección que he convertido en básicos serían las camisas estampadas de cuello mao y manga japonesa y los volantes en prendas muy pensadas. Blogueras dinámicas y gente influyente me han hecho mucha publicidad de las mismas.

-¿De dónde viene el nombre de su marca?

-Yo no bebo, no fumo, no salgo, trabajo seis días a la semana. La coquetería me la enseñó mi abuela cubana, Tatá. Me planteé una moda muy sana que obedeciese, de forma muy musical, a una vida en extremo organizada. Me identifico con otros jóvenes diseñadores en mi misma sintonía: las mochilas de Mimique, la ropa para niños de La Señorita, las maravillas de Ana de Puntillas...

-¿Por qué Oviedo?

-Oviedo viste mejor que cualquier otra localidad asturiana, aunque esté mal que yo lo diga. Mucha gente se hospeda en Oviedo, aunque luego visite la costa. Oviedo es tránsito permanente de gente de las cuencas mineras y alrededores. La gente se arregla mejor, la gente viste mejor, es un estilo sencillo, a veces simple, muy elegante. Es una ciudad pequeña donde todo se vive con intensidad, especialmente culta y divertida.