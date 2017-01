Atropellan a un niño de 12 años cuando cruzaba para ir al instituto Fleming

Un alumno de doce años del instituto doctor Fleming fue atropellado ayer cuando, tras bajarse del transporte escolar, cruzaba de manera indebida la calle Guillermo Estrada para acceder al aulario del instituto, que está en el mismo edificio que el colegio Baudillo Arce.

Según varios relatos, el suceso se produjo cuando aún no había amanecido del todo. El chaval cruzó fuera del paso de cebra entre dos furgonetas y un turismo lo arrolló. Gracias a que circulaba a escasa velocidad, el estudiante, de Primero de la ESO, no sufrió más que heridas leves y la rotura del peroné.

Una jefa de estudios del instituto trasladó en coche al joven a Urgencias del HUCA, donde recibió un diagnóstico de policontusiones. Tras someterse a las pruebas habituales, el menor fue dado de alta a las cinco y media de la tarde.

«Pasó sin mirar, ha sido un susto», resumió la directora del Fleming, Mercedes López de Abechuco. Explicó que, en el transporte escolar, no existe acompañamiento para los alumnos de Secundaria y alguna vez no acceden directamente al centro como tienen estipulado, sino que van a la acera de enfrente para comprar, por ejemplo, un pincho. La directora también explicó que el conductor que arrolló a su alumno «actuó de forma responsable, estaba preocupado y quedó en llamar para ver cómo estaba». En cuanto a los demás alumnos que presenciaron el suceso, describió que se encontraban «preocupados, vivieron una situación de tensión. Han pensado: 'No hemos obedecido'».

En el lugar del accidente, justo enfrente del aulario, no existe un paso de cebra, aunque el Consejo Escolar del IES Fleming solicitó hace un par de años al Ayuntamiento que lo instalase, confirmó López de Abechuco.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Cristo-Buenavista, Ramón del Fresno, calificó de «mala suerte» lo sucedido y de «muy peligrosa» la salida y entrada del instituto. Por ello, desde la asociación solicitan «más presencia policial, principalmente en ese tramo (el del accidente), que tiene bastante paso de coches. La imprudencia es relativa, es un niño».

«Entre todos tenemos que lograr que se peatonalice, con un paso de vehículos muy restringido para el hotel y residentes de la zona», recalcó del Fresno. El líder vecinal subrayó que se debería reconducir el tráfico por otras zonas, como Hermanos Pidal o la avenida de Galicia. También llamó a los padres a no invadir las aceras con sus coches, porque produce «falta de visibilidad».