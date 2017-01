«La masificación en La Corredoria no ayuda en el acoso»

El próximo jueves se reunirá la Comisión de Absentismo escolar, aunque la concejala de Educación, Mercedes González, no quiere que esa cita se relacione directamente con un instituto, con el de La Corredoria, donde hace unas semanas una familia denunció en caso de acoso escolar a una niña de catorce años que se está investigando. La edil indicó que en esa comisión no se tratar el acoso ni violencia sino el absentismo del concejo «que puede ser por múltiples causas. Se va a hablar de todos, no solo del instituto de La Corredoria. No le vamos a señalar como el de más absentismo», insistió a pesar de que la comisión se convocó justo tras salir a la luz el caso.

González garantizó que no han llegado a su conocimiento denuncias y, reiteró, no quiere estigmatizar al centro ni a una zona porque «esos temas afectan a muchos otros centros». Aunque reconoció que en La Corredoria urge un nuevo instituto: «La falta de espacio puede ser una de las causas de mala convivencia y de la incapacidad de los profesores de abordar esas situaciones. Las situaciones de hacinamiento no favorecen la convivencia».

Desde Izquierda Unida de Oviedo se posicionaron ayer en el mismo sentido. El representante de IU en el Consejo Escolar del Ayuntamiento, Antonio Abúlez, reclamó la creación «de un nuevo instituto en el barrio que ponga fin a la mala planificación de sus dotaciones educativas dando respuesta definitiva también a la masificación de comedores escolares, acabado del aulario de Educación Infantil o la falta de espacios multiusos en los colegios».