Los trabajadores de La Auxiliar, sin respuesta por parte del gobierno local

Los veintinueve trabajadores de la exadjudicataria del servicio de Recaudación dieron un margen al Ayuntamiento para saber en qué «fecha, hora y lugar» debían incorporarse a su «nuevo centro de trabajo». Si no recibían respuesta antes del 24 de enero acudirían a los tribunales.

El plazo terminó y no hubo contestación por parte del gobierno local. Los extrabajadores de La Auxiliar mantuvieron una reunión ayer mismo con sus abogados para decidir qué medidas llevarán a cabo a partir de hoy. «No tenemos nada decidido porque cada uno piensa una cosa», explicó María Jesús Castiñeira, portavoz de los exempleados.

Una de las opciones barajadas, y que así manifestaron en el documento que el pasado jueves entregaron vía registro municipal, era que si el «próximo martes 24 de enero de 2017 no se recibe contestación, al siguiente día nos presentaremos en el área de Interior para nuestra puesta a disposición e inicio de nuestro trabajo correspondiente», recogía el escrito. Hoy es ese día y ayer al cierre de esta edición, los extrabajadores no habían decidido cómo actuar. El jueves pasado advirtieron al Ayuntamiento de que si no les subrogaba lo demandarían ante el TSJA al tratarse de un conflicto colectivo.