De Lorenzo declina «la amable invitación» para acudir a la comisión Aquagest

Tres líneas, descontado el encabezamiento y la firma, le bastaron ayer al exalcalde y hoy delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, para confirmar 'in extremis' que no acudirá hoy a su cita con la comisión de investigación de Aquagest. La misiva, dirigida a Ana Taboada como presidenta del organismo, se limita a recordar lo obvio: «Como usted sabe la ley no me obliga a aceptar su amable invitación para participar en la comisión que usted preside. Por lo que declino la misma», se limita a señalar.

De Lorenzo esperó hasta ayer para responder a la invitación a comparecer en la que, a la espera del debate de las conclusiones, debería ser la última sesión de la comisión y la que, en realidad, centra todo el interés con la declaración de Agustín Iglesias Caunedo, hoy a la una de la tarde.

De Lorenzo está lejos de ser el único que ha hecho oídos sordos. La lista abarca desde los responsables de la empresa a algunos de los investigados por la jueza Pilar de Lara dentro de la trama del agua e, incluso, al interventor municipal, que quedó de baja médica tras ser imputado por la jueza al asumir que la decisión de negociar la devolución de los avales a Aquagest (600.000 euros) fue suya. Ya reincorporado al servicio no ha pasado por la comisión, como sí hicieron otros funcionarios como las jefas de Tesorería e Interior.