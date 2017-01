El jefe de la Policía de Oviedo concedió autorizaciones para aparcar gratis en zona azul

Al igual que Caja Madrid concedió a sus directivos las famosas tarjetas 'black', opacas al fisco y al margen de cualquier control, la Policía Local de Oviedo ha ido distribuyendo tarjetas 'blue'. No dan dinero, pero, permiten ahorrase pagar la zona azul y, según las versiones, también circular, parar o, incluso, estacionar en calles peatonales o zonas restringidas. Entre la nómina de beneficiados figuran los vehículos privados de jueces de la Audiencia, magistrados del TSJA, mandos de la Policía Nacional o la Guardia Civil y empresarios. En algunos casos, también un segundo coche de uso familiar.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, reconoció los hechos y anunció «la inmediata» promulgación de un decreto para fijar los criterios por los que se podrán conceder estas autorizaciones por «motivos de seguridad o laborales». De hecho, el edil dio instrucciones de que no se renovasen parte de las tarjetas hasta la promulgación de la normativa. «Puedo entender que haya tarjetas que dar por motivos de seguridad, pero, de acuerdo con los criterios que estoy manejando», advirtió Fernández, «no quiero que se den autorizaciones para la zona azul». De las que se dieron ya, el edil se limitó a señalar que habrá que ver con qué criterios se concedieron, «yo me limito a intentar resolver las cosas que me voy encontrando. Mejor o peor, el tiempo lo dirá». En cuanto al firmante de las autorizaciones, el concejal señaló como responsable de todas ellas «al comisario principal, que es el que las firma».

Lo cierto es que las tarjetas 'blue' contravienen una ordenanza fiscal aprobada por el Pleno, la 123, la que regula la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Fernández expuso que «habrá que ver si existe alguna excepción por razones de seguridad», que limitó como ejemplo al caso de «un agente que está realizando una investigación no puede pararse a pagar la ORA». No parece que los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil que recibieron tarjeta 'blue' para lucir en su salpicadero de su vehículo particular entren en ese capítulo.

De hecho, la ordenanza exime ya del pago únicamente a las motos que aparquen en batería, las ambulancias en servicio, los vehículos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado y los de propiedad municipal.

El anterior comisario principal, Agustín de Luis, fue imputado en 2005 por no cobrar otra tasa municipal, por ordenar que no se cobrase por los servicios de Bomberos o las de carga y descarga. La Audiencia archivó la causa.