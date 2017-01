«Fue un susto tremendo», dice un conductor que atropelló un ejemplar

Hace dos o tres meses, recuerda Manuel García, vecino de El Llano, volvía a las 20.30 horas a su casa en coche cuando, de repente, tuvo que detenerse. Había arrollado un jabalí.

«Era un fin de semana, viernes, a esa hora vienen muchos coches al Centro Asturiano. Siento un golpe tan brusco que no me da tiempo a reaccionar, los de detrás tuvieron que dar un volantazo y frenar. Gracias a Dios que no iba nadie delante. Iba despacio, con precaución, pero salen a una velocidad que no da tiempo a hacer nada», narra.

El animal murió a consecuencia del atropello y quedó tendido en la cuneta. García describe que se llevó un «susto tremendo» y continuó hasta su hogar a duras penas, con la parte delantera de su Opel Corsa (el radiador, la defensa, el capó) destrozada. «Novecientos euros» en reparaciones y «el seguro no quiere saber nada». «Era un jabalí grande, un bicho tremendo», rememora.