42 jabalíes abatidos en diez meses

En la zona periurbana de Oviedo (todo lo que no es área urbana), la Guardia Rural abatió cuarenta y dos jabalíes entre marzo y el 12 de diciembre de 2016 en treinta y seis aguardos distintos, según los últimos datos de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Los vecinos de la falda del Naranco están «hartos» de los jabalíes , una situación de la que se llevan quejando desde hace «veinte años», como publicó ayer este diario, y sienten que las autoridades no están haciendo lo suficiente.

El Principado defendió ayer que «se están haciendo periódicamente» batidas en los alrededores de Oviedo, la última «este lunes pasado». Asimismo, recuerda que se ha autorizado a las sociedades de cazadores a realizar 'perreos'. Es decir, emplear canes para ahuyentar a los jabalíes y empujarlos desde las zonas protegidas (pues en el concejo no pueden ser perseguidos por los cazadores) hasta los cotos cinegéticos.

Javier Huerta, de la Asociación de Empresas Cinegéticas de Asturias, se muestra escéptico: «Solamente 'perreando' no se van, donde los están machacando no van a ir». Entiende que «lo lógico sería matarlos» pero que, como no se puede, los cazadores «no pueden opinar». «La consejería es la dueña de la fauna, concluye».

Tanto el Principado como el Ayuntamiento arguyen que para tomar más medidas de control de los jabalíes es preciso aguardar a que concluya el estudio que está realizando el catedrático de Biología de la Universidad de Oviedo Carlos Nores, experto en el asunto.

«Esperaremos el informe para analizar la respuesta: una campaña de sensibilización, por ejemplo. Pero primero hay que saber qué dimensión tiene el problema. Desde luego, lo que más me preocupa es la seguridad de las personas», declaró el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández. Desde la consejería exponen que, mientras finaliza el análisis académico, es preciso que se produzca «mayor coordinación entre la administración local, regional, los cazadores y los vecinos».

Las competencias

El edil Ricardo López insistió en que la falta de competencias: «el Ayuntamiento no puede organizar una batida. Mantenemos reuniones desde antes del verano y la respuesta del Principado es satisfactoria. Cuando hemos pedido que se actúe, se ha actuado», añadió. También recordó que «es la Universidad» la que está trabajando, por encargo suyo, en una encuesta sobre los suidos con el fin de «conocer las características de la especie en Oviedo».

Por su parte, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil «tiene conocimiento» de la situación por los medios pero no le consta «ninguna denuncia formal por daños de jabalíes» por parte de los vecinos de Oviedo.