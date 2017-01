«Jamás presioné ni orienté a ningún funcionario en la redacción de informes»

Hace meses el exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo, dijo que no tendría problema en responder a las preguntas de la comisión de investigación municipal sobre el 'caso Aquagest', parte de la trama investigada por la jueza Pilar de Lara, quien desde Lugo lidera le proceso judicial del conocido como 'caso Pokémon' y todas sus ramificaciones, el caso por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales en diferentes ayuntamientos. Eso dijo y eso cumplió ayer, aunque no sació las expectativas de la comisión. Al menos eso comentó la presidenta de la misma, Ana Taboada, al término de la tensa sesión en la que Caunedo repitió una y otra vez que todas las decisiones aprobadas por la junta de gobierno durante sus años como concejal y alcalde se basaron en los informes del interventor municipal.

«Jamás he presionado ni orientado a ningún funcionario en la redacción ni en el sentido de ningún informe». Ese fue el mantra que Caunedo, investigado judicialmente por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación, repitió durante toda la sesión. No se movió de esa tesis a pesar de la insistencia y de las repreguntas del actual concejal de Economía, Rubén Rosón, para conocer pormenores, y en su caso irregularidades, en el expediente que, en un cambio de criterio, aprobó devolver unos avales de casi 600.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de tributos, a la UTE formada por Asturagua y Tribugest. «Hace ocho años que no tengo acceso a ese expediente y no he tenido interés en verlo. No vengo aquí a que me examinen sobre mi conocimiento del mismo. Todo lo que se aprobó estaba avalado por la opinión de funcionarios», insistió Caunedo. Ante esa posición inamovible, Rosón desplegó el expediente sobre el que estaba preguntando y se lo lanzó sobre la mesa. «Esto es de un nivel intolerable», reprochó Caunedo.

A partir de ahí, el tono del enfrentamiento fue a más. Las preguntas de Rosón iban dirigidas a vincular a Caunedo con la empresa. Porque, insistió el edil de Somos, el cambio de criterio para devolver los avales cambió en febrero de 2009, tres días después de que Caunedo regresara de un viaje a Nueva York y París que según los informes de Vigilancia Aduanera pagó la empresa. «Hay nueve informes anteriores contrarios a la devolución de los avales, uno tan solo dos meses antes del cambio de criterio, y la jefa de la Sección de Recaudación dice que le entregó en mano un informe en 2007 que señalaba la existencia de posibles perjuicios para el Ayuntamiento», subrayó Rosón. Algo que Caunedo rechazó: «¿Consta un recibí mío en ese expediente? Nunca tomé en mano informes, siempre pedía que se incorporaran a los expedientes. ¿Está usted insinuando que el interventor hizo informes a la carta? Sea usted valiente y dígalo», respondió el edil popular.

Si el mantra de Caunedo fue esa defensa de los informes de los interventores, el de Rosón fue el de «que conste en acta que no responde». Algo que enfadó al exalcalde. «No estoy en un interrogatorio. Eso es lo que les gustaría. Usted no me diga lo que debo decir, eso será en Venezuela, no voy a responder a preguntas capciosas y estúpidas».

Como era previsible, las preguntas de la comisión no se limitaron al expediente municipal. Rosón se interesó también por esos viajes que aparecen en el sumario del 'caso Pokémon' y que, presuntamente, pagó la empresa a Caunedo. El compareciente negó haber recibido ningún regalo ni viaje por parte de Aquagest. Durante toda la investigación judicial siempre dijo que ese viaje lo pagó con un dinero que le dieron sus tías y que él entregó a su amigo Joaquín Fernández, también investigado en la causa y presunto conseguidor de la trama. «¿Cómo se llaman sus tías? ¿Sacaron el dinero de algún sitio o lo tenían debajo del colchón?», preguntó Rosón. Caunedo declinó responder estas cuestiones que «nada tienen que ver con el expediente municipal», pero aún había otra pregunta en el disparadero.

Las supuestas notas de gastos de esos viajes que figuran en los informes de Vigilancia Aduanera aluden a los conceptos de «putas y varios». «¿Sirvió ese dinero de su viaje para putas y varios?», espetó Rosón. La pregunta indignó aún más a Caunedo y aunque la presidenta de la comisión, Ana Taboada, le dijo que no tenía que responder, él quiso hacerlo. «Me parece una vergüenza el tipo de preguntas que está haciendo. Es intolerable. No he participado nunca en acciones como esas ni tuve conocimiento de que nadie participará en nada así», dijo. Y cuando Rosón intentó interrumpirle le dijo: «¿Por qué no te callas?».

La comisión terminó con quejas de PP y Ciudadanos por la alargada intervención de Somos. «Las conclusiones estaban elaboradas antes de que yo participara. Lo que hemos vivido ha sido la teatralización de Somos. Me avergüenza que la presidenta de la comisión no sea la presidenta de todos, no puede dictar las preguntas al portavoz de Somos o manejar los tiempos para favorecer a ese partido», expresó Caunedo al término de la sesión. La presidenta de la comisión, Ana Taboada, también valoró la intervención de Caunedo. «No se ha acogido a las preguntas concretas sobre un expediente concreto. No dio ninguna explicación del cambio de los informes y ha quedado oculto por qué sale en esos viajes de la causa 'Pokémon'. No explica cómo hizo esos viajes y cómo los pagó. No vino a colaborar».