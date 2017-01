«Somos un colegio en lucha», así define José Villaamil, profesor de Educación Secundaria, al centro escolar Nazaret. Lo dice alto y claro en apoyo al litigio que han emprendido dos familias del colegio contra la Consejería de Educación para que readmita a sus hijos en el centro tras cerrar una de las aulas de Educación Infantil. Estiman que se ha vulnerado su «derecho fundamental», recogido por la Constitución, de elegir libremente el colegio de sus hijos y solicitan que se estime como medida cautelar la «inmediata admisión de los niños y el desdoblamiento del aula».

Para conocer los entresijos de esta batalla judicial hay que remontarse hasta el mes de julio del pasado año. En esas fechas, explica Villaamil, la Consejería de Educación remitió una notificación al centro escolar comunicándoles que se iba a proceder al cierre de un aula de Primero de Infantil. El curso anterior, el correspondiente al 2015-2016, el colegio contaba con 28 alumnos de tres años repartidos en dos aulas.

La decisión de recortar una de esas aulas se hizo firme a principios de curso. El Principado decidió reagrupar a 25 alumnos de Primero de Infantil en una sola clase porque esta es la ratio para la enseñanza concertada.

El problema no radica tanto en el respeto al número límite de alumnos por aula sino a que durante el proceso de matriculación se derivaron solicitudes a otros colegios para proceder a ese recorte. Tres alumnos no fueron admitidos en el Nazaret. Dos menores se reubicaron en la Gesta y en la Ería, respectivamente, y al tercero, sus padres decidieron no escolarizarlo. La Consejería de Educación argumentó esa reubicación en que las solicitudes de matrícula no se hicieron en plazo. Un razonamiento que, según los afectados, se cae por su propio peso cuando uno de los padres acudió el mismo día, el 5 de septiembre pasado, a matricular a sus dos hijos. «Uno de cuatro años fue admitido y su hermana de tres, no», explica José Villaamil.

Durante el período de alegaciones la consejería rechazó cada una de ellas. «Nunca henos recibido una respuesta por parte de la Administración», asegura José Villaamil. El propio comité de empresa del colegio remitió una carta al consejero Genaro Alonso, haciéndole llegar el malestar por esa falta de respuesta. En el escrito también muestran su propósito de presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia en contra de la resolución adoptada por la consejería.