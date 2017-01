«Es absurdo y curioso que Caunedo no haya mirado el expediente»

A pesar de que la comisión Aquagest, que investiga la devolución de un aval de 600.000 euros a Asturagua-Tribugest, fue el jueves, los concejales del Ayuntamiento de Oviedo seguían comentando ayer las 'mejores' jugadas. Algunos volvieron a quejarse de lo extensa que fue la intervención del edil de Economía y Empleo, Rubén Rosón, y otros no daban crédito a que el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, no leyese el informe sobre el caso. «Me parece absurdo y curioso que un señor encausado diga que no se ha molestado en examinar» la documentación referida al caso. Sin embargo, esta no fue la única crítica que la primera teniente de alcalde vertió. Afirmó que las insinuaciones de que su comparecencia se retrasase por culpa del arrastre de su vehículo son «falsas» y al mismo tiempo sacó pecho de las preguntas que su compañero de partido realizó durante la sesión. «Las cuestiones que formuló obedecen a nueve informes y queríamos saber si viajó en esas fechas a EE UU y Croacia y si se cambió el criterio del interventor».

Asimismo, censuró que tanto el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, como el exedil Jaime Reinares no hayan comparecido en la comisión rechazando su presencia «amablemente» a través de una carta. «Dar explicaciones es lo más ético. Las comisiones tienen serias dificultades porque no están reguladas y solo se obliga a los ciudadanos a comparecer», añadió.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Pontón, destacó que las respuestas del portavoz de los populares fueron «monosilábicas». «No se trata de hacer un circo político», pero sí de saber por qué se cambió el criterio para devolver el aval y quién pago los viajes al extranjero.

La comisión estudiará si llamarán a declarar a más implicados en el 'caso Aquagest'

En este sentido, el líder de Ciudadanos, Luis Pacho, lamentó que Somos «haya tratado de convertir la comisión en un espectáculo, intentando emular un juzgado y usurpando el papel de juez, cuando ese no era su objetivo, sino que su fin era esclarecer la verdad y saber con qué justificación se cambió de criterio para devolver la fianza».

Futuro de la comisión

En un principio, la comisión sobre este caso se cerraba el jueves. Sin embargo, Ana Taboada comentó ayer que no cerraba las puertas a que se realice otra sesión, después de recibir la declaración del interventor ante la jueza de Lugo Pilar de Lara. «Queda saber si nos van a pasar este documento y después de ser examinado lo valoraremos».

De todas formas, en las próximas semanas habrá una nueva convocatoria para analizar las conclusiones.