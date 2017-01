«Fue una decisión de Eloy Palacio bajarse de la cesta en el incendio de Uría»

Ni la falta de agua, ni de personal, ni los fallos en el sistema de intercomunicaciones y en el brazo articulado. Estos factores no se consideran desencadenantes en la muerte del bombero Eloy Palacio tras el desplome de la cornisa del incendiado número 58 de la calle Uría en abril de 2016 y por tanto, no se pueden derivar responsabilidades penales (un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y homicidio y lesiones por imprudencia) por este «infortunado episodio» contra los tres mandos procesados: José Manuel Torres Ruiz, jefe del servicio; Luis Díaz Montes, inspector; y Juan José Puente Blanco, subinspector.

«Fue una decisión del trabajador bajarse de la cesta (acordada con su compañero herido, Juan Carlos Fernández 'Cuni'), no una distracción, y tampoco hubo orden que le pusiera en peligro; la decisión voluntaria del trabajador de bajarse de la cesta rompe el nexo de causalidad», concluye la Audiencia Provincial en el auto fechado el jueves y hecho público ayer.

El órgano judicial da carpetazo definitivo a la investigación tras rechazar los recursos presentados por el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), la familia de Palacio, y propietarios del inmueble protegido diseñado por Juan Miguel de la Guardia. Aclara, fundamentalmente, que lo que se dirime es un accidente laboral y no la gestión integral del siniestro. Respalda punto por punto el auto que decidió el archivo de las diligencias decretado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle, el pasado octubre al considerar que no hay indicios de delito contra la seguridad de los trabajadores. Considera, entre otras cuestiones, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es aplicable a los bomberos cuando se encuentran en una emergencia o catástrofe.

A través de un escrito de veintiún páginas, los tres magistrados de la Audiencia desmontan los recursos (basándose principalmente en las declaraciones de testigos e informes de la Inspección de Trabajo y del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales) y facilita de nuevo el relato de los hechos de la jornada en la que ardió el corazón de Oviedo. Siete horas de impotencia que arrancan con el aviso de un incendio en el edificio del número 58 de Uría. Con un vehículo de primera salida en marcha, y cinco bomberos en camino, se les informó de que salía humo por los óculos.

La Audiencia asume que mientras las llamas devoraron el edificio de Uría y se propagaron hasta acabar con el número 25 de Melquíades Álvarez hubo fallos pero que «no fueron determinantes en el resultado que se examina». Es decir, que la falta de agua que obligó a parar para recargar el suministro (no había hidrantes en las inmediaciones), los fallos de intercomunicaciones y en el funcionamiento del brazo articulado, o la supuesta falta de personal y el mantenimiento periódico de los equipos, no son causas directas. También considera que queda acreditado que «el mando real lo ostentó el señor Torres y que existió una organización real y coordinada». Defiende también que la orden de atacar las llamas desde el exterior «fue mantenida durante todo momento» ante el riesgo de derrumbe, indicándose que no estuviesen dentro, ni por encima ni en las cercanías del mismo.

Colapso inminente

Concluye, por tanto, que los dos trabajadores, Palacio y 'Cuni' tomaron conjuntamente la decisión de salir de la cesta para apagar unos archivadores y que si decidieron hacerlo es porque no previeron en ningún momento que la estructura del edificio de Uría estaba tan debilitada que el riesgo de colapso podría ser inminente. Apenas pasaron unos minutos cuando el inmueble colapsó y la Justicia considera que no dio tiempo a ninguno de los mandos a darles la orden de regresar a la cesta. Cayeron desde una altura de dieciocho metros, sobre restos previamente desprendidos que alcanzaban la altura de la primera planta del edificio. 'Cuni', herido, logró salir. Otros compañeros rescataron ya sin vida a Palacio.