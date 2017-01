«Ahora la limpieza viaria es mejor»

Ana Rivas es concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos desde hace año y medio. Sin embargo, cuando se sentó en el sillón de su despacho, ya conocía el funcionamiento del Ayuntamiento. Había sido edil ocho años, cuando Gabino de Lorenzo era alcalde y tuvo algún que otro rifirrafe con él por culpa del alto gasto que ahora tiene sus consecuencias.

El equipo de gobierno dice que Oviedo está más limpio que antes, sin embargo hay muchas quejas de suciedad ...

Los ciudadanos, cuando hablan de la suciedad, no definen exactamente a qué se refieren. No obstante, los barrios están reconociendo que cada vez que pasa la fregadora es impresionante el cambio. La limpieza viaria ahora está siendo mejor y lo siento mucho, pero se tiene que reconocer.

LAS CLAVES GRAFFITIS «El Ayuntamiento es responsable de la limpieza de los viales públicos, pero no de las fachadas» TUA «Es muy difícil reducir el coste del autobús si queremos dar más servicio» PRESUPUESTOS «No sé cuándo estarán las cuentas, nosotros ya repartidos el poco dinero que nos dejan los pufos»

También hay una gran preocupación por los graffitis, ¿han aumentado?

Es cierto, pero también ha incrementado su limpieza. Proporcionalmente, se ha limpiado y el problema surge cuando las pintadas están hechas en determinados muros. Si echamos producto en las paredes revocadas, estamos produciendo un prejuicio a una propiedad privada.

¿Piensan hacer un plan especial para limpiarlos?

No porque tenemos dos limpiafachadas y dos empleados que están actuando. Hay graffitis que no salen bien y se tiene que usar un producto químico que quema. Somos responsables de la limpieza de los viales públicos, no de la fachadas privadas. Aún así, el Ayuntamiento está limpiando la parte exterior de los edificios con la autorización de propietarios y solo en aquellas que no producen un daño. El servicio de limpieza no está para pintar los frentes de los inmuebles.

¿Siguen con la idea de remunicipalizar la limpieza?

Queremos que la mayor parte de los servicios que se están prestando de manera privada vuelvan poco a poco a lo público. Lo que pasa es que la legislación hace muy fácil pasar la gestión a lo privado, pero es muy difícil devolverla y lo estamos viendo con Recaudación. En realidad, la limpieza necesita una inversión en material e instrumentos muy fuerte y solo en camiones son tres o cuatro millones de euros. No es un servicio fácil de remunicipalizar.

¿Se contaría con los trabajadores a lo largo del proceso?

No, podemos confundir pasar la limpieza de una empresa a otra, ya que ahí se tienen que subrogar a los trabajadores, que volverla a lo público. En este caso, se tienen que cumplir unos criterios de igualdad del acceso y no podemos meter a los empleados por la puerta de atrás. Eso sí, se tiene que reconocer que hacen muy buen trabajo.

¿Es viable cambiar los cubos de basura para evitar a los jabalíes?

Imposible, ¿quién debería pagarlo? Ahora, se están sustituyendo las islas de reciclaje por unas subterráneas.

¿Qué queja abunda más entre los usuarios de TUA?

La caducidad de los bonos. Estamos trabajando para que el consorcio lo aumente, aunque tiene soluciones pero no son muy públicas.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, hay tres meses para reactivar un bono ya caducado. Para ello, tienes que ir a una oficina y pedir la renovación. De todas formas, es algo que no funciona a nivel urbano y no tiene lógica. Se están estudiando alternativas, aunque nosotros con el cambio de líneas lo hemos dejado un poco de lado.

¿Este proceso de reestructuración acabará pronto?

Queda rematar el funcionamiento. Creemos que se ha dado una solución, aunque de manera global, porque se necesita un nuevo plan de movilidad. También, nos falta por resolver el aumento del número de marquesinas, los cambios puntuales de paradas y la línea circular F.

¿Qué quieren cambiar del actual plan de movilidad?

El concepto ya se está haciendo desde la Concejalía de Urbanismo. El que hay ahora se centra mucho en el transporte público, pero se debe tener en cuenta al peatón y a la bicicleta. El plan de movilidad tenía una idea inicial, pero después se ve sujeta con el contrato que tenemos de transporte.

El coste de TUA fue en 2015 de casi 9 millones de euros, ¿no existe una fórmula más barata?

No. Si queremos dar más servicios, difícilmente se reduciría, a no ser que cobráramos más por el billete. Las concesiones no son un contrato de servicio, sino que el problema es que si tú produces una pérdida a la empresa, le tienes que compensar.

¿Cómo influye la caída de viajeros a este coste?

Lo que produce es que se tiene que pagar más dinero con los presupuestos generales. El autobús se paga a tres bandas: usuarios, Ayuntamiento y la subvención del Estado para el mantenimiento de las líneas. Si se estanca el número de viajeros, las arcas municipales pagan más.

Ha mencionado los presupuestos, ¿para cuándo estarán?

No lo sé. Nosotros hicimos la parte de repartir el poco dinero que nos dejan los pufos que nos han trasladado los anteriores equipos de gobierno. El problema es que ahora los ciudadanos somos los que tenemos que pagar esa actuación.

¿La fractura que creó el no de los fondos DUSI al proyecto de Santullano ya se han resuelto?

Sí, porque creo que fue un problema de malos entendidos. Está claro que la actuación no la podemos hacer si no tenemos la ayuda, aunque esto no quería decir que no la fuéramos a reclamar. Todos estamos de acuerdo con el plan.

¿Con quién se lleva mejor el PSOE, con Somos o con IU?

Compartimos muchas cosas con unos y con otros. No es una cuestión de grupos, sino de cómo tratamos cada asunto. Nos llevamos creo que bien con ambos y también tenemos discusiones con los dos. Somos tres grupos distintos y en muchos casos con tres posiciones diferentes, aunque al final llegamos a un acuerdo. A mi me parece una medalla que nos podemos colgar porque llegamos a consensos todos los días.

¿Creían que en junio de 2015 este camino iba a ser tan complicado?

Personalmente tengo que decir que sí. Yo conocía este Ayuntamiento y sabía las dificultades que tenía. Era consciente de la dificultad, pero no del grado. Creo que ninguno podríamos decir hasta qué punto la situación de este Ayuntamiento nos impedía sacar adelante los proyectos.

¿Tiene la sensación de que todo les sale mal?

Sí. Las dificultades son enormes y cuando sacamos una cosa adelante nos alegramos porque es un camino de espinos y no de rosas.