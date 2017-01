El 88% de la AMSO apoya la gestión del alcalde aunque con escasa participación

Los militantes de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) respaldaron ayer con una amplia mayoría la gestión de su secretario general y alcalde, Wenceslao López, y su equipo. Hasta la Casa del Pueblo se acercaron durante la mañana 151 de los 758 afiliados, una quinta parte. Del total, 134 apoyaron su labor (88,74%) y trece dieron su sufragio en contra (8,61%). Cuatro papeletas quedaron en blanco (2,6%), según los datos facilitados por la Secretaría de Organización tras el recuento.

Pero los afiliados no solo votaban la gestión de Wenceslao López al frente de las siglas locales, también la renovación de la comisión ejecutivo. A partir de ahora, el antes vocal Maximino Candanedo será el secretario de Administración, Amalia Durán ostentará el cargo de líder de Estudios y Programas, y María del Pilar Guerrero será la encargada de controlar todos los temas relacionados con el Medio Ambiente. En las vocalías estarán Juan Luis Mier, Francisco Javier Abad y Alberto Melcón, según informaron las mismas fuentes.

Las cifras que ayer se pusieron encima de la mesa marcan una tendencia a la baja en participación, aunque con similitudes al año pasado, cuando participaron 156 personas en este trámite anual, el de someter a consulta el trabajo de la ejecutiva, obligado para todas las agrupaciones socialistas.

Maximino Candanedo, Amalia Durán y María del Pilar Guerrero se incorporan a la ejecutiva

Menos afiliados

La sangría no solo se nota en la participación, que no hace tanto superaba las doscientas personas. Sin ir más lejos, López reconoció el viernes que este año la AMSO perdió veinticinco afiliados y al mismo tiempo afirmó que hubo nuevas altas. De las diecinueve personas que fueron a la Casa del Pueblo a formalizar su salida, doce lo hicieron porque el partido decidió abstenerse en la investidura de Rajoy del pasado octubre. Muchos militantes, entre los que se encuentra el propio López, no vieron con buenos ojos el cambio de criterio de los socialistas y que se haya puesto una gestora, liderada por Javier Fernández, sin consultar a la militancia.

Por otro lado, López insistió en que no se presentará a la reelección de secretario general de la AMSO. Tras el congreso estatal del partido se celebrará uno autonómico y otro local y no concurrirá, tal y como prometió hace meses.