«La calle Uría está fatal»

La ficha lleva el número 441901778 bajo el encabezamiento del Servicio de Extinción de Incendios, una serie de indicadores geográficos y una leyenda: «La calle está fatal». Se trata de la base de datos creada tras la orden de la que fuera concejala de Seguridad Ciudadana, Conchita García, de revisar, actualizar y compilar toda la información sobre la red de bocas de incendio y tomas de agua existentes en el municipio. Los trabajos se detuvieron en 2011, fecha de la ficha de la revisión de Uría a la que ha tenido acceso este diario.

Los funcionarios que inspeccionaron la calle y otras aledañas dejaron en el apartado de observaciones algo más que un comentario sobre la situación de Uría. Adjunta a la ficha, figura una relación completa de las tomas de agua y su estado: un total de quince de veinticuatro presentaban deficiencias o, directamente habían sido eliminados en el transcurso de algunas de las obras ejecutadas en la calle desde la revisión anterior a principios de los 90. También que no existe ningún hidrante entre Fruela y más allá de Independencia. Algo que se puso de manifiesto además en el incendio que destruyó el pasado mes de abril, cinco años después de la revisión, el número 58 de la calle, en un siniestro que costó la vida al bombero Eloy Palacio.

Los agentes buscaron infructuosamente ese 7 de abril tomas de agua por toda la zona. La base de datos señalaba la existencia de un hidrante doble frente a los números 37 y 39, pero estaba cegado con una pesada losa de hormigón. Cuando días más tarde la Brigada Científica de la Policía Nacional revisó las bocas de agua de la zona para elaborar su informe, necesitaron de una pluma para poder levantar la losa sobre el hidrante. La inspección policial también constató deficiencias. Una vez descubierto el hidrante, midieron una presión de 7,5 bares, la mitad de lo que establece la normativa. Las mediciones que realizaron los agentes de todas las fuentes de agua del entorno se limitaron a la presión. No se midió su caudal. Las bocas de riego que sí tenían agua arrojaron todas presiones de entre 7,5 y 8,3 bares, pero tampoco se midió el caudal disponible. Además al menos cuatro bocas de riego más no tenían agua, estaban inutilizadas o no pudieron ser encontradas o abiertas.

El mes pasado, el jefe del servicio ordenó una revisión de las tomas de agua e hidrantes

Uría tiene un tramo de más de quinientos metros sin una sola boca de incendios

La normativa fija una boca de incendios, un hidrante, cada 200 metros lineales. En Uría, hay más de 500 metros sin toma de aguas exclusiva y adecuada -presión y caudal- para su uso por Bomberos. Tampoco constan en Melquíades Álvarez, donde el mismo incendio de abril del año pasado arruinó el número 25 de la calle.

Descoordinación

Después del siniestro, el equipo de gobierno señaló a la ausencia de coordinación entre servicios como responsable de las deficiencias en el mantenimiento y conocimiento de la red de tomas de agua. Señaló, por ejemplo, que Urbanismo no comunicaba a Aguas las redes de bocas de riego e hidrantes de los nuevos barrios. Aguas, a su vez, no compartía su base de datos con Bomberos, que tenía la suya propia. Las dos, además, daban «fallos informáticos», reconoció el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández. Para remate, ninguna incluía las instalaciones que no son municipales; por ejemplo las que haya en los campus universitarios o las que disponen los centros comerciales. El Corte Inglés de Uría cuenta, obligado por la normativa, con su propio aljibe y con hidrantes en sus fachadas. El día del incendio no se aprovecharon sus instalaciones y eso que todo apunta a una evidente falta de medios, de agua, durante las tareas de extinción.

De las conversaciones entre los bomberos que intervinieron en el incendio y la centralita del servicio, desveladas por EL COMERCIO en exclusiva el pasado mes de junio, se deduce lo contrario. Faltó desde el inicio. Por ejemplo, instantes después de recibir la orden de atacar las llamas en el alero, el bombero conductor Alberto Gallo pide a Juan Carlos Fernández, 'Cuni', a y Eloy Palacio, que en ese momento llevan ya casi cuatro horas trabajando desde la cesta del brazo articulado, que «esperen cinco minutinos, que no tengo agua. Cinco minutinos y os abro otra vez». Gallo fue durante toda la intervención el que se ocupó de tratar de surtir de agua a sus compañeros. Hizo lo que pudo. «A ver, acabo de quedar sin agua y no tengo más hidrantes. Hay dos que echan muy poco y otro que casi nada. Dejadme que recupere cinco minutos para que cargue un poco», se le escucha en otro momento.

Solo así se explicaría que, en un momento el subinspector Sigfrido Fernández, sugiera desde la central llamar al 112 «a ver si hay posibilidad de que manden el helicóptero y haga una descarga» o que se pidieron dos cubas al Principado. Agua desde Llanera para apagar un incendio en el centro de Oviedo. Las cubas, de hecho, tuvieron que acudir a recargar al parque de Bomberos en el camino de Rubín al menos nueve veces, perdiendo media hora en cada viaje.

Hubo hasta desesperación. Ante la falta de respuesta del jefe del servicio, Sigfrido tomó una decisión: «A ver, yo por mi cuenta voy a pedir el helicóptero, luego que Torres haga lo que le salga de los cojones». «Venga, tú mismo», le respondieron desde Uría. La aeronave despegó, pero no se empleó por falta de permisos para descargar en una zona urbana.

Tras el incendio, el equipo de gobierno anunció «una comisión técnica para mejorar la coordinación», en palabras de la edil de Infraestructuras, Ana Rivas. También, la unificación en una sola base de datos conjunta para Bomberos y Aguas de todas las tomas del municipio y, además, establecer «un mecanismo de coordinación más eficiente» para la revisión de las bocas de riego y de incendios. El pasado mes de diciembre, el jefe de Bomberos ordenó a los distintos turnos una revisión completa de las tomas de agua e hidrantes.