La Audiencia investigará el asesinato de Sergio Muñiz con informes de Colombia

El 13 de junio de 2013, Lourdes Brioso recibió una llamada en su móvil. Era de su hijo Sergio, que llevaba días secuestrado por la banda Los Rastrojos en Colombia. El ovetense había viajado hasta este país para pasar un mes con dos amigos, pero el 5 de junio fue privado de libertad en Santander de Quilacho. «Mamá me tienen retenido. No me están maltratando, estoy bien, pero por favor tenéis que conseguir ese dinero: un millón de euros».

La mujer y su marido Enrique Muñiz no disponían de esa cantidad y acudieron al banco, que contestó con una negativa. La crisis económica ya había arruinado a muchas familias y la deuda bancaria se incrementaba a pasos agigantados.

Ellos no dejaron de insistir, aunque durante el proceso tuvieron que ser tratados psicológicamente y cada vez se encontraban más trabas. Sin ir más lejos, la Justicia española cerró el caso un mes antes de su asesinato el 23 de agosto de 2013. «La investigación se ha archivado en dos ocasiones y hemos conseguido llevarlo hasta la Audiencia Nacional», recordó ayer a este diario el abogado de la familia Francisco Miranda, que junto a su socia, Judith Gómez, del despacho ovetense VoxLegis, lleva años para conseguir saber qué paso hace casi cuatro años. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, liderado por Eloy Velasco, se está encontrando con un problema: la investigación que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad colombianas aún no ha llegado. «Nosotros hemos viajado hasta allí y tenemos la copia de toda la instrucción», pero el juzgado aún no la ha recibido y están «a la espera de una comisión rogatoria».

Los abogados luchan para que Sergio Muñiz sea reconocido como víctima del terrorismo

La Justicia ha cerrado en dos ocasiones el caso y ahora está en manos de la Audiencia

«La Policía colombiana ha hecho un trabajo meritorio y extraordinario»

Mientras tanto, Lourdes Brioso y Enrique Muñiz siguen luchando para ver si hay implicados en este suceso en España y para que su hijo reciba todos los derechos que se merece. Hace unos días, los abogados pidieron que Sergio sea declarado víctima del terrorismo.

Se basan en un informe de la Fiscalía General de Colombia de 2014, donde se determinó que su asesinato lo llevaron a cabo miembros de la organización subversiva Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). «Con el acuerdo de paz todas las investigaciones se han paralizado. No obstante, los dos colombianos que iban con Sergio Muñiz» y que también fueron asesinados, ya han sido declarados víctimas del terrorismo. Con esta declaración, la familia obtendría «un reconocimiento» y después podrían acceder a las indemnizaciones que el Gobierno español dispone para casos como este.

A pesar de la lentitud del proceso, Miranda solo tiene buenas palabras para la Policía colombiana. «Han hecho un trabajo meritorio, extraordinario y de calidad antes de la firma del tratado. Son gente que se juega la vida cada día y con este caso enseguida detectaron quiénes fueron las personas que se habían encargado de secuestrarlo, asesinarlo y de hecho dos ya fueron abatidos» cuando los agentes intentaban detenerles por un caso de drogas.

El asesinato

Dos meses y medio estuvo Sergio Muñiz secuestrado y en tres ocasiones pudo hablar con sus padres. En todas las conversaciones estaba presente el dinero y debido a las negociaciones la cantidad se fue rebajando hasta los 200.000 euros, aunque los padres no podían hacer frente a la suma. Sin ningún tipo de ultimátum, le trasladaron a la ciudad de Corinto y le asestaron cinco disparos. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de aviso y después de identificarlo, el teléfono de Lourdes volvió a sonar. En esta ocasión era la Policía para contarle el desenlace del secuestro de su hijo.