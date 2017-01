«Lo que me interesa es la vida de mi hijo; lo que tengamos se lo vamos a dar»

Tras su secuestro, el ovetense Sergio Muñiz se puso en contacto con un amigo para que este, a su vez, pidiera ayuda a dos colombianos que residían en la capital asturiana. Así comenzó la pesadilla del rescate para sus padres, Lourdes Brioso y Enrique Muñiz, que vivieron solos y con angustia todo el proceso.

Lo revelan las conversaciones a las que ha tenido acceso EL COMERCIO. «Olvídate de tus amigos, aquí estamos tu padre y tu madre. Tienes que convencerlos de que no conseguimos todo el dinero, que no llegamos. Lo que yo tenga se lo vamos a dar, ¿vale? Pero no hay nadie que nos deje 200.000 euros», le aconseja y recomienda su madre en una de las tres conversaciones que mantuvo con Sergio antes de ser asesinado por los miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos el 23 de agosto de 2013.

Tal era su desesperación que su hijo le pedía que se pusiese en contacto con algunos amigos de él como «José, Joaquín, Carlos», para «recolectar la mayor cantidad posible».

No había avances. Ella solo logró hablar con un empresario llamado Juan, que también había sido secuestrado por las FARC. «Yo les hice tres pagos», le contó el hombre. Le pedían una cantidad muy alta, que afortunadamente consiguió juntar.

Este también le puso en contacto con el sargento Mauricio, de Colombia. Brioso mantuvo una conversación de dieciséis minutos en la que desesperadamente le pedía ayuda. «Van casi dos meses que no tenemos noticias de él. Lo que me interesa es la vida de mi hijo y no saber de él nos vuelve locos. No tenemos el dinero, pero lo que recolectemos se lo vamos a dar», le contó la madre.

El miembro de la Policía colombiana reconoció que él no se encargaba de la investigación, sino sus compañeros, pero le dio una serie de consejos para poder negociar con los secuestradores. «El modus operandi de este grupo no es hacer daño a las personas, sino la remuneración económica. Cuando hable con él sepa que le están escuchando, que tienen el altavoz puesto». De forma paralela, le dio esperanzas: lo «más seguro es que esté vivo» gracias «a la ayuda de Dios».

No fue así. El 23 de agosto, los guerrilleros le abatieron con cinco tiros. Tres fueron en el cráneo y dos en el hombro. Cuando le encontraron tenía guardado en su ropa el pasaporte donde aparecían todos sus datos.

Durante el secuestro, las grabaciones dejan clara la insistencia de Brioso en saber cómo iba la investigación y sus dificultades para obtener contactos. Ahora, esta familia lucha por saber qué le ocurrió exactamente a su hijo.