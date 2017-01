Internet a golpe de rap

Chuchi: ¡Hay soluciones para crear en internet! El otro día me decías todo preocupado que la red acabaría con los artistas, periodistas, escritores, músicos... ¡No está todo perdido! Recientemente ha salido a la palestra un chavalito canario muy majo llamado Bejo o Bejito. Es canario y canta rap en internet. Con su pinta estrafalaria y su aíre cómico ha conquistado miles de seguidores en You Tube. Un poco de carisma y muchísimo talento es la base para triunfar en las pantallas de las tablets, iPhones y ordenadores de toda clase. Ya han surgido discípulos queriendo parecerse a él, pero como Bejito no hay ninguno. Ha conseguido con sus videoclips singulares cifras espectaculares de visitantes en You Tube desde los quinientos mil a los tres millones y medio: ¡Una pasada! Llama la atención los títulos cachondos de sus raps como 'Mucho', 'Mango', 'Mala', 'Sílaba tónica R.I.P.' o 'Gufiriflay' y el último álbum por descubrir Hipi Hapa Vacilanduki. El esperado lanzamiento le dará un vuelco a su carrera poniéndolo en el mapa de los mejores raperos. A diferencia del rap peninsular, Bejo canta al sol, a la playita, al mar, a las copichuelas... En definitiva, a la vidorra en una isla privilegiada.

¿Cómo se aprovecha Bejo del inmenso y complicado mundo de internet? Al principio, con sus escasos recursos utilizaba bases descargadas. Ahora, por medio de su fulgurante éxito, cuenta con una larga lista de productores permitiéndole trabajar sus rimas con el funk, el soul o jazz o el trap. Luego viene la imagen o la estética: gafas de sol, cinta en el pelo alborotado, 'anillacos', 'piercing', litrona, mucho abalorio y cara de 'colgao'.

Existen otras experiencias virales, como la alianza del rapero C. Tangana y la flamenca Rosalía, con el temazo 'Antes de morirme'. Dos figuras visionarias salidas de un mundo carca y anquilosado para abrirse a otras propuestas y diferentes maneras de trasmitir su arte. Comenta Rosalía: «El 'mainstream' (cultura de masas) ha bajado y lo de abajo ha subido. La gente joven ya no escucha la radio... Es como un 'coolhunter' que va por un barrio bajo a chequear qué pasa y luego lo pone en una pasarela». Primero son las visitas en You Tube y luego vienen las actuaciones y los patrocinios. Aquí lo importante no es la venta de discos sino estar número uno en listas de canciones más virales en Spotify.

Sobre la cultura de masas y sus papel en relación con el arte lo trata el catedrático y buen amigo Lluís X. Álvarez en su reciente libro 'Conducir a un diosa: estética, política y filosofía' (muy recomendable). Defiende que «el arte después de las obras de arte» (expresión de Nietzsche) tiene un cometido: impregnar nuestra sociedad y estar muy presente en la vida; extraer el arte al ámbito de la cultura en general. Si hay que cambiar el método para transmitir, ¡cambiémoslos! Lo quieren los artistas, lo quiere el público y lo necesita la sociedad (de modo urgente) para ser más libre.

Ya tengo mi modelito estrafalario para el vídeo que me voy a marcar y subirlo al You Tube en un santiamén.

Ponte el pelucón 'rosa pink' y el pijama amorosín y cantamos el rap.

'Camino por General Elorza / y ruedo como una peonza / Sigo caminando, loca /Y no soy masoca / Me compro un cuadro abstracto/ causando un fuerte impacto / Le pego un brochazo / y me sale un tremendo trazo'.

Deja el café, porfi.