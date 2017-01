Biología quiere salvar a 'Perico'

El taxidermista no tuvo un día inspirado. En 1956, el oso 'Perico' falleció en el cercado provisional que el Ayuntamiento de Oviedo había montado en el Campo San Francisco junto al estanque de los patos para acoger a los dos oseznos, 'Perico' y 'Petra', y mandó disecar su cuerpo. El resultado no fue muy satisfactorio, pero no deja de ser uno de los pocos osos pardos cantábricos naturalizados que existen: «Un símbolo de la conservación de la especie», expone Tomás Díaz, catedrático de la Facultad de Biología de la Universidad; «uno muy especial, por lo que significaron 'Petra' y 'Perico'», recuerda.

Los dos osos, macho y hembra, llegaron a Oviedo en 1952, justo cuando, ante el alarmante declive de su población, se dictaron las primeras órdenes que prohibían su caza inicialmente por cinco años. El Ayuntamiento instaló un pequeño cercado provisional en el Campo con una covacha artificial construida con piedras para acogerlos. Durante unos años, la pareja fue una de las atracciones de la ciudad, pero 'Perico' no sobrevivió al invierno de 1956, cuando apenas era un adulto joven y la Corporación decidió naturalizarlo. Su hermana 'Petra' le sobreviviría veinte años más.

Casi en la basura

Los restos de 'Perico', colocados en una urna, pasaron de dependencia municipal en dependencia municipal hasta caer el el olvido. En 2010, estuvo en un tris de acabar en la basura. El Ayuntamiento aprobó un plan para racionalizar el gasto en alquileres y reducir a la mitad el millón de euros anual que gastaba en rentas. El plan conllevaba la cancelación de varios contratos, entre ellos los de las dos naves de Almacenes Industriales donde reposaba el oso desde hacía casi dos décadas. La Concejalía de Patrimonio remitió un correo a todos los servicios pidiéndoles que indicasen qué materiales de los guardados en las naves era preciso salvar del vertedero. Nadie reclamó a 'Perico', que quedó condenado al vertedero. Solo la movilización de algunos funcionarios, permitió salvar el oso. Fue trasladado al nuevo almacén de Olloniego y, hace unos pocos años, acabó en una sala del Talud de La Ería.

«Es un sitio peligroso, pasa mucha gente y no hay mucho control», expone Díaz. Su departamento solicitará al Ayuntamiento que les ceda el cuerpo del oso naturalizado para exhibirlo en la Facultad de Biología. «El gabinete de Historia Natural tenía en el siglo XIX el cuerpo de un oso pardo. Hay algunas fotos de entonces, pero se perdió», explica.

El concejal de Patrimonio, Iván Álvarez (IU), se mostró receptivo ayer: «Si los informes de los técnicos lo aconsejan, no veo ningún problema», e instó al departamento de la Universidad a hacer una petición formal.

Durante décadas los niños de Oviedo se fotografiaron en el recinto de los osos, primero y de Petra solo después. La osa falleció en el Campo en 1976, tres años después de que se prohibiera de forma definitiva la caza del oso pardo en España.