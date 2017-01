Cincuenta años de colegio con 16 nacionalidades

Hace cincuenta años, en la avenida de San Pedro de los Arcos de Ciudad Naranco se construyó un colegio que recibió el mismo nombre que esta calle. Pero, como pasa en muchas de las obras que se realizan en España, el centro no estaba del todo listo cuando se abrió el periodo de matriculación y los muebles aún estaban sin colocar. Es más, el despacho del director no estaba listo para recibir las primeras visitas y el padre de José Vázquez decidió echar una mano. Ayudó a los operarios a meter los muebles para que la sala estuviese decente y este simple gesto le valió para que su hijo fuese la primera persona en matricularse en el centro. Fue, por lo tanto, el primer alumno de San Pedro de los Arcos.

Vázquez guarda muy buenos recuerdos de esta etapa, ya que siempre sacó «buenas notas», gracias a las clases particulares a las que acudió y donde aprendió a sumar, restar, multiplicar y dividir a la fuerza. «Cuando comencé a estudiar, yo sabía más que la mayoría, y por esta razón siempre me sentaban con lo que peores calificaciones sacaban». Y es que el ahora Policía Local era uno de los responsables de que las calificaciones de sus compañeros mejorasen en el siguiente trimestre.

Rememora también cómo, hace cincuenta años, entre el antiguo cementerio de San Pedro de los Arcos y el patio, había una pared que muchos escolares saltaban cuando tenían un rato libre. «En el recreo nos juntaban a los niños y a las niñas, que íbamos a clase en áreas diferentes, y alguno de ellos traspasaba esta barrera para jugar con los huesos» que desenterraban. Tal era la afición que tenían que un día lanzaron una calavera desde el otro lado y cayó al lado de los pies de Vázquez.

Medio siglo después de la inauguración de las instalaciones, su primer alumno las sigue visitando todos los años. Es el encargado de realizar los cursos de Educación Vial del Ayuntamiento de Oviedo y cuando traspasa la puerta del centro presume de haber sido quien lo estrenó. «Cada vez que voy a San Pedro me entra mucho orgullo». Pero las cosas han cambiado, claro. Para empezar, Vázquez se pone ahora al otro de la mesa y los más pequeños atienden sus explicaciones. «No cruces mal, no hagas el animal», les repite.

Cambios en la zona

No es lo único distinto desde que fuese José Vázquez el que se sentaba en los pupitres. Con el tiempo, la escuela de San Pedro de los Arcos se ha convertido en una pequeña ONU: en sus sillas se sientan estudiantes de dieciséis nacionalidades diferentes. Se da incluso una original circunstancia: ninguno de los alumnos de la clase de tercero de Primaria es de origen español. La directora, Feli Álvarez , no podría estar más orgullosa de esta situación. «Estoy muy contenta con esta característica», asegura. «Antes este colegio era de élite y acudían los hijos de los abogados, pero la zona ha cambiado mucho al no haber construcción» nueva, añade.

Ella llegó a este centro hace nueve años y, transcurridos dos, tomó las riendas de la dirección. Como tal, es la encargada de las matriculaciones en el mes de abril y de recibir a los niños de tres años en septiembre, cuando pisan por primera vez el centro. «Cuido mucho los detalles y me aprendo todos los nombres. Hay un profesor que me llama San Feli de Calcuta», ironiza. Esta característica encandila a los padres y algunos ya le han comentado que llevan a sus hijos a San Pedro de los Arcos por la cercanía que existe entre el profesorado y los niños.

Pero hasta que abril asome en el calendario, Álvarez tiene este año un acometido muy importante: la organización del cincuenta aniversario del centro. Por el momento, los alumnos aún no han sido informados de esta fecha tan relevante, pero los docentes ya se han puesto manos a la obra para organizar todos los detalles. Hasta ahora han elaborado los paneles para la exposición que se va a organizar a lo largo de la primavera y han comenzado a localizar y ponerse en contacto con antiguos alumnos para celebrar una fiesta conjunta. «Aún no está cerrada toda la programación, pero queremos que estas actividades se realicen después de la semana cultural», añade.

Jubilaciones de maestros

Esta fecha también será muy recordada por la maestra María Bartolomé, ya que se jubila en este curso. Ella es la encargada de enseñar a escribir y a pintar a los alumnos de cuatro años y dice sentirse muy apenada por la retirada. «Llevo nueve años aquí y tiraría otros tantos. Nunca ha habido problemas y, desde que estoy aquí, el centro ha cambiado favorablemente». Y es que el colegio de San Pedro de los Arcos ya no es el mismo que era hace cincuenta años. Las clases son mixtas y se han creado nuevas aulas, como la de música o la de informática, para uso y disfrute de los críos. Además, se ha construido un nuevo patio sobre el antiguo cementerio de la iglesia de San Pedro de los Arcos y los niños ya no juegan con los huesos del cementerio que estaba situado a su vera, tal y como ocurría hace cincuenta años.