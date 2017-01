«Hacemos la labor de cualquiera»

En el colegio Carmen Ruiz-Tilve estaban cansados de celebrar el Día de la Paz siempre de la misma manera. Así que se les ocurrió montar algo distinto: unos premios. Pensaron que no recibirían candidaturas, y hasta habían preparado unas por si expiraba el plazo sin aspirantes. Hasta que «la última semana, el último día, como buenos españoles, empezaron a llegar», agradeció la directora, Maria Teresa Fernández,en la ceremonia de entrega.

El premio Pulitzer ovetense, Javier Bauluz, ganó y estuvo ayer en La Corredoria. Muy emocionado, recibió una escultura de manos entrelazadas de María Ángeles Anglada y un dibujo de una alumna sobre él. La pequeña Daniela y Bauluz se fundieron en un aplaudido abrazo. Luego, destacó la importancia de fomentar en los colegios, en unos tiempos oscuros, «la paz y la empatía».

Pero había más, una segunda categoría, la de instituciones. Se lo llevó la Cocina Económica y lo recogió su encargada, sor Esperanza Romero. «Ni lo sabíamos ni lo esperábamos. Hacemos una labor que corresponde a cualquier humano», fueron sus palabras.

Otros colegios, como el Fozaneldi, celebraron el día con cadenas humanas en el patio

La selección entre la nómina de candidatos no fue fácil. La presidenta del jurado, la misma Carmen Ruiz-Tilve que da nombre al centro escolar y que es cronista oficial de Oviedo, «tenía preocupación por el buen nivel» de los once aspirantes. El proyecto Soldepaz Pachakuti de Colombia o Caridad Menéndez, que a sus 92 años sigue enseñando a coser en su taller de Los Pilares, estuvieron en la rampa de salida. Y para recordar a todos, cada una de las once aulas preparó un mural sobre los candidatos, con dibujos que luego les regalaron.

Más colegios como el Veneranda Manzano, el Fozaneldi o el Parque Infantil salieron ayer al patio para festejar la concordia y la fraternidad entre los pueblos con cadenas humanas. El Día de la Paz se celebra el 30 de enero, día de la muerte de Gandhi, desde 1964.