El PP denuncia que mantener el viejo HUCA ha costado 20 millones desde 2014

El mantenimiento del complejo hospitalario del viejo HUCA habrá costado al finalizar este año y desde 2014 más de veinte millones de euros por la mala gestión del gobierno regional, según expuso ayer la diputada regional del PP Carmen Pérez de la Mata, que dio una rueda de prensa acompañada de la concejala Covadonga Díaz en las instalaciones. Argumentó la diputada que «la dejadez del Principado y del Ayuntamiento» y su falta de interés en acelerar la recuperación de los terrenos para nuevos usos, conlleva unos gastos de mantenimiento que «corren a cargo de los presupuestos del Principado». Según sus cifras, la conservación de la antigua ciudad sanitaria de El Cristo costará en 2017 unos cinco millones de euros, a los que habría que sumar los costes de 8,5 millones de euros de 2014, cuando se realizó el traslado del Hospital, más otros 4,5 millones en 2015 y otros tantos en 2016.

Pérez de la Mata criticó también la proliferación de «concursos de ideas», porque «si quieres que algo no funcione, convoca uno», sostuvo. El actual proceso participativo pactado entre el Ayuntamiento y el Principado para la zona no contempla que exista un proyecto definido para el recinto y sus usos hasta la primavera de 2019, mientras, denunció la popular, el complejo sanitario «se desmorona».

El desinterés y la falta de capacidad de gestión es tal, según la diputada, que, desde noviembre, cuando la Dirección General de Sanidad se comprometió a ello, aún no ha solicitado la desafectación. El ‘palabro’ oculta el trámite por el cual un bien público, que no se puede comprar ni vender y sirve al interés general, pasa a ser de naturaleza privada. Pérez de la Mata recordó que el conjunto es un bien público que está «cedido para uso sanitario, y mientras no se produzca la desafectación, que es a lo que se instó al consejero, ni el Ayuntamiento ni el Principado tienen nada que hacer».

La diputada afirmó que, además, las dos administraciones están evitando llamar al tercer afectado, el Estado, propietario de los suelos de la antigua Tesorería General de la Seguridad Social, con lo cual «no se va a llegar a tiempo».

Pérez de la Mata cree que la desafección, «haciéndola rápido, tarda unos tres meses. Pasaría de la Consejería de Sanidad a la de Hacienda y Patrimonio. Es en ese momento cuando tienen que ejecutar el convenio suscrito» con el Estado por sus terrenos. En opinión de la diputada, el Principado no quiere ejecutar el convenio firmado con la Seguridad Social para no tener que cumplir los «compromisos» de ejecutar la urbanización o, en caso contrario, abonar una compensación económica.

A la rueda de prensa de Pérez de la Mata acudieron varios representantes de las asociaciones vecinales, desde La Corredoria hasta San Claudio. El presidente de la Federación General de Asociaciones de Asturias (Fegea), Ignacio Sal del Río, afeó al Principado que no hubiera «previsión para el barrio de El Cristo cuando se iba a ir el hospital», ya en 2006.

Sal del Río consideró que «no todos los edificios son ruinosos, mientras tanto el mantenimiento cuesta muchísimo dinero». Por su parte, Ramón del Fresno, presidente de la Asociación de El Cristo-Buenavista, demandó «aprovechar todo lo que sea susceptible de uso y combinar con necesidades de hospital de dependientes», así como tener en cuenta «la proximidad de la Universidad» y «potenciar un recinto empresarial ferial».

Además, Del Fresno denunció que el Banco de Tejidos, que permanece allí, se encuentra en una «situación precaria» y reclamó darle algún empleo a la plaza de toros.