«Ofrecemos la copa a los ovetenses»

«Cuando ganamos la Copa Princesa, la pasamos de mano en mano por los mil cuatrocientos asistentes que se acercaron el viernes hasta el polideportivo Luis Riera Posada de Pumarín. Hoy, la ofrecemos a los ovetenses en señal de agradecimiento» tanto por el apoyo recibido en los últimos días como en cada partido. Con estas palabras, el presidente de Oviedo Baloncesto, Fernando Villabella, mostró a los concejales, el trofeo que recogieron hace casi una semana de manos del alcalde, Wenceslao López, tras derrotar en una apretada y emocionante final al Burgos.

Este triunfo no solo supone un reconocimiento a la labor que el equipo ha realizado en los últimos meses, sino que también ha servido para que los ovetenses hablen de este deporte. «El club ha logrado su éxito y queremos que sábado a sábado haya baloncesto». Asimismo, destacó que este triunfo sirve para que partir de ahora el club tenga prestigio en el resto de España. «Esta es la veinticinco edición de la Copa Princesa y en tres ocasiones la ha ganado el Badalona y uno el Barcelona», destacó.

En este sentido, el regidor ovetense afirmó sentirse orgulloso por «conjunto ganador» y este sentimiento será al mismo palpable en todos lugares del territorio nacional. «Os estamos agradecidos y nos habéis contagiado» de alegría. Sin embargo, López no está conforme con este hito y les puso una exigencia más: alcanzar nuevos retos que es probable que consigan, debido a la buena conexión que hay entre el equipo. «Habéis llegado a un nivel importante, pero tenéis nuevos retos». Entre ellos, está el ascenso a la liga ACB, aunque esta meta no solo depende de ellos. La parte económica es relevante y conforme criticó López no se pueden tener «tantas trabas» para escalar de categoría. «Hay un blindaje por parte de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y en los últimos años no se evoluciones solo ganando» partidos».

Una vez dejadas de lado las palabras de alegría, los concejales del equipo de gobierno entregaron a cada uno de los jugadores una insignia de la ciudad para agradecerles su esfuerzo. A continuación, todos brindaron por un futuro lleno de éxitos y se sacaron la reglamentaria foto en las escaleras que llevan hasta el salón de Plenos con la copa Princesa.