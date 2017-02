«Me han retenido Los Rastrojos. De verdad, amigo». Este fue el primer mensaje que Sergio Muñiz Brioso, el ovetense asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), envió a un amigo. Le comunicaba que el grupo paramilitar le había retenido en contra de su voluntad y solicitaba un rescate de un millón de euros. «¿Qué quieres que haga?», le preguntó a Muñiz, quien le rogó que hablase con dos colegas para «que me ayuden».

Dicho y hecho. Comentó a uno de los señalados esta situación y quedaron «en verse directamente en un domicilio de Oviedo». Sin embargo, los planes no salieron bien. Uno de los que estaba previsto que acudiera a este encuentro dio «largas porque tenía un viaje» programado y no concretaron una fecha para ir a ver a la familia de Sergio y buscar una solución. Sin embargo, dos de los amigos decidieron ir hasta la casa de Lourdes Brioso y Enrique Muñiz para informarles de lo que estaba pasando, según reflejan las declaraciones policiales a las que ha tenido acceso EL COMERCIO.

Desde entonces, no se volvió a tener más pistas sobre su paradero hasta el 13 de junio 2013, cuando los padres recibieron una llamada. Era él. «Mamá me tienen retenido. No me están maltratando, estoy bien, pero por favor tenéis que conseguir este dinero: un millón de euros». En una conversación posterior, la madre le comentó la imposibilidad de reunir tal cantidad; tampoco podía vender los coches que estaban a su nombre porque necesitaba su firma.

Con el paso de los días, la suma fue rebajando, hasta los 200.000 euros, pero la familia no llegó a hacer ningún ingreso. El 22 de agosto, Sergio fue asesinado en un barrio conocido como El Mirador, situado en la localidad de Corinto. Le asestaron cinco tiros, tres de ellos en el cráneo y dos en el hombro. Quienes dieron la voz de aviso fueron los vecinos, ya que oyeron el sonido de un disparo y de una moto. Cuando la Policía llegó le encontraron con los ojos tapados y con el pasaporte dentro de su ropa.

Víctima del terrorismo

Ahora, los abogados de la familia, Francisco Miranda y Judith Gómez del despacho ovetense Vox Legis están luchando para que declaren a Sergio víctima del terrorismo. En 2005, la Unión Europea calificó a las FARC como grupo terrorista y también tienen a su favor un informe de la Fiscalía colombiana, donde culpa a las FARC de su asesinato. Si finalmente consiguen este derecho, la familia podrá obtener una indemnización de 100.000 euros, según recoge la ley Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo aprobada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, Gómez afirma que el objetivo de la familia no es el dinero, sino «la reparación moral». Asimismo, están luchando para que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia investigue si hay españoles implicados en el asesinato y que Colombia envíe toda la información.