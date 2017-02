El gobierno aprueba su primera normativa para regular la ocupación del espacio público

La comisión de Urbanismo, en sesión extraordinaria, aprobó ayer de forma definitiva su primera Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Espacio Público. La norma regula qué se puede y qué no se puede hacer en las calles, plazas y parques de esta ciudad. Añade seguridad jurídica y, también, un buen montón de burocracia que arranca con una prohibición: «No se podrán realizar actividades, al margen del uso común general, de ningún tipo en la vía pública que no cuenten con la preceptiva autorización municipal». La norma no aclara lo que es un «uso común general». Pasear se supone que entra, pero jugar al cascayu ¿puede considerarse que impide el tránsito peatonal?, porque en ese caso habría que prohibirlo.

Solo contempla ocho excepciones para permitir la venta en espacios públicos en una lista que va de las castañas y los churros, en invierno, a los helados, en verano; que suma los mercadillos de «artesanía y bisutería» y la venta de «palmas y flores con ocasión de las festividades del Domingo de Ramos y del día de Todos los Santos». Y no, en la lista no salen las paxarinas de San Mateo, las populares figuras de miga de pan que se venden tras las Misa Mayor del 21 de septiembre.

Son cosas de regular y prohibir. En realidad, la norma permitirá saber a qué atenerse y evitar la discrecionalidad en la concesión de autorizaciones. También garantiza las mismas condiciones de accesibilidad y distancias a obstáculos que se exigen a las terrazas hosteleras y permitirá a fruterías y floristerías sacar su mercancía a la calle cumpliendo con aquellas.

La ordenanza fue aprobada por unanimidad y apenas ha sufrido variaciones desde el texto inicial. Tan solo unas enmiendas del Grupo Municipal de Ciudadanos para evitar trámites en algunos supuestos menores, como la inauguración de tiendas, decoración para bodas o eventos benéficos con carpas menores de seis metros cuadrados, que ahora no tendrán que solicitar autorización con un proyecto y diez días de antelación.

Burocracia

Las solicitudes de permisos deberán tramitarse con ese mínimo de margen como norma general, pero podrán ser tan solo tres días para eventos de escasa importancia que se tramiten por vía telemática o de cuatro si se hace en papel. ¿Será capaz de tramitar, resolver y llevar a junta de gobierno las solicitudes en plazo el Ayuntamiento? Por si acaso, se entenderán denegadas si ha llegado la fecha y la solicitud no ha sido contestada. La norma puede parecer solo burocracia, pero permitirá sancionar a quien ocupe la plaza del Ayuntamiento para vender cervezas.