Licencias prevé un aluvión de solicitudes para modificar las terrazas hosteleras

La normativa que regula las terrazas hosteleras de la ciudad lleva prácticamente dos años siendo tema de debate continuo en Oviedo. La norma para adaptar las mesas, sillas y sombrillas a una directiva europea de accesibilidad universal entró en vigor hace ahora un año ante los mensajes de malos augurios de los hosteleros, quienes pelearon hasta en los tribunales para echar abajo el texto. No lo consiguieron, pero a cambio lograron una modificación de la norma que flexibiliza algunos aspectos de la ocupación del espacio público desde hace apenas un mes. Los hosteleros ya pueden reclamar un cambio en sus licencias, algo que están haciendo con timidez.

Hasta la fecha, según los datos ofrecidos por la sección de Licencias, solo quince hosteleros han solicitado la modificación de sus terrazas y dos de ellos ya tienen el visto bueno. El nuevo texto permite que la instalación de las terrazas supere el ancho de la fachada del local en aquellos lugares que no cuenten con especial protección por parte de la Consejería de Cultura, algo que excluye al casco histórico. El café Tristán o la Taberna Alea, ubicados en la zona comercial de la ciudad, cumplen al pie de la letra con ese requerimiento y ya tienen sus nuevas licencias concedidas para ampliar sus terrazas hasta tres metros por cada uno de los laterales. «Mi terraza no molesta a nadie ni interrumpía el paso. No tenía sentido que solo permitieran la colocación de tres mesas. Creo que hacía falta una regulación, pero que cada caso es particular», razona Toni Prieto, el propietario de la Taberna Alea. Su caso es, según el concejal Ignacio Fernández del Páramo, de libro. Es un claro ejemplo de las mejoras «que queríamos aplicar. En la zona rural había bares que al lado tenían un prado, con lo que las terrazas obviamente no molestaban a nadie», explica el edil de Urbanismo.

Su concejalía ha recibido otras trece peticiones de modificación que están en estudio por parte del personal municipal. Hay entre ellas las de algunos hosteleros que quieren aprovechar uno de esos cambios de la ordenanza: usar zonas ahora destinadas al aparcamiento de vehículos. Porque el texto, aprobado el pasado diciembre y que entró en vigor el 1 de enero, dice que también pueden instalarse terrazas en zonas de aparcamiento utilizando para ello una tarima, que quede rasante con la vía, y que garantice tanto la accesibilidad como la existencia de una zona de tránsito suficiente para el paso de los peatones. No podrán esas terrazas colocarse interfiriendo en el servicio de alcantarillado, limpieza viaria, pasos de patones, salidas de emergencias o si dificultan la señalización de tráfico. «No tenemos un listado de calles donde se va a permitir la ocupación de plazas de estacionamiento de vehículos. Se analizará caso por caso», señala el concejal.

Dani Menéndez, del café Santa Fe, es uno de los hosteleros que a prioi cumple todos los requisitos para beneficiarse de ese cambio en la normativa. «La hemos pedido con un proyecto de un aparejador y tenemos todas nuestras esperanzas en que nos la concedan. No interrumpimos ni pasos de cebra ni tenemos árboles, papeleras, jardineras, alcantarillas o señales», explica. Esos requisitos son los que recuerda el concejal como criterio de concesión. «Lo que buscamos es mejorar la accesibilidad en aquellas calles con problemas de tránsito y dar posibilidad de aumentar el espacio de las terrazas allí donde se pueda», subraya Del Páramo.

Un año con malas sensaciones

Hay algunos hosteleros que desde el anonimato aseguran que sus negocios han bajado la facturación en 80.000 euros y que han tenido que despedir a camareros. Desde la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea) aún no tienen datos, aunque la sensación «es muy mala. La ordenanza ha hecho mucho daño porque está mal planteada desde el principio», asegura David González Codón, responsable de la junta local de la organización en Oviedo.

La representación de los hosteleros ha dicho más de una vez que la norma «es mala para Oviedo», aunque ahora que tienen un poco de aliento no van a desaprovechar la ocasión. Desde la asociación se presta un servicio con aparejadores a todos los asociados que quieran presentar un proyecto para ampliar sus terrazas. «Aprovecharemos al máximo la norma». Tanto, que desde el Ayuntamiento prevén un aluvión de solicitudes en los próximos meses, justo antes del verano cuando los hosteleros sacan más rendimiento a sus sombrillas. Ante esas expectativas la sección de Licencias prevé incrementar temporalmente el personal para dar respuesta a todas las solicitudes. Lo hacen sin olvidar tampoco que cerca de setenta terrazas 'tipo B', las que hasta ahora tenían estructuras fijas, tienen de moratoria hasta septiembre para adaptarse a la norma que sus hermanas pequeñas, las 'tipo A', las desmontables a diario, ya conocen desde hace un año.

«En la ordenanza que recibimos había cosas mal engarzadas. Hay que tener en cuenta que todo Oviedo no es igual, no son las mismas condiciones las del casco histórico que las de la periferia. Creo que hay que hacer un balance positivo y seguiremos insistiendo en la reflexión del espacio público y la continua renovación de las ordenanzas», dice el concejal, que considera garantizada «la igualdad de condiciones de hosteleros con un control anual igual para todos». El edil confía en que los cambios de las terrazas fijas den lugar a diseños colectivos, mientras se prepara para esa entrada en tromba de licencias.