La Policía Local sumó hasta 68 permisos con privilegios para aparcar o circular

Igual no son tarjetas 'blue', las que concedió la Policía Local para eximir del pago de la tasa de la zona azul a jueces, empresarios, mandos policiales o sus familiares, pero otras 68, que figuran concedidas a nombre del propio servicio, también están bajo sospecha. Varios vecinos se han puesto en contacto con este diario para denunciar su utilización por parte de familiares de agentes para estacionar sus vehículos particulares en lugares prohibidos o restringidos. Haciéndolo incluso en presencia de otros funcionarios del servicio, que sí sancionaron en ese momento otros vehículos mal estacionados en las inmediaciones.

Los agentes municipales sí poseen una tarjeta de acceso al edificio de Seguridad Ciudadana para poder aparcar sus vehículos antes de entrar de servicio. Un funcionario del mismo que exige anonimato afirma que «hay muchos abusos con estas también. La gente les da la vuelta y las usa para casi todo. Además, entre compañeros nos conocemos los coches», admite.

La ordenanza fiscal de la zona azul exime del pago por estacionamiento a todos los vehículos municipales. Los coches de servicio de la Policía Local no son una excepción, tampoco aquellos no rotulados que se usan en servicios de custodia de las autoridades municipales, para representación, para los mandos o de policía judicial, pero no llegan a la decena.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, admitió la semana pasada que existían 1.031 tarjetas con privilegios para estacionar o circular y que la cifra se había reducido en unas 400 desde su llegada al cargo. De los años anteriores, señaló que no disponía de datos si no tan solo de estimaciones facilitadas por el servicio. Entre las 1.031 citó de varios servicios municipales, pero no del de la propia Policía Local.